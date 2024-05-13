К 2050 году на Земле начнут исчезать авокадо: цены на оставшиеся взлетят до небес

Исследователи обнаружили, что количество одного из самых популярных фруктов на планете может значительно сократиться уже к середине столетия.

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Плохая новость для миллениалов и других почитателей тостов с авокадо: популярный во всем мире фрукт оказался под угрозой. Ученые считают, что уже к середине столетия в лучших регионах мира рост урожая авокадо может сократиться на невероятные 41%, пишет Daily Mail.

Авокадо является суперродуктом, однако также известен своим воздействием на окружающую среду из-за потребности в большом количестве воды во время роста. В результате выращивание фрукта оказалось под угрозой в условиях климатического кризиса из-за изменения климата, которое обрушилось на нашу планету.

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Ученые прогнозируют, что уже к 2050 году количество урожая может сократиться более чем на 40% из-за уязвимости фрукта в более жарком, сухом и более склонном к засухе мире. Об этом говорится в новом докладе лондонской благотворительной организации Christian Aid.

По словам руководителя глобальной правозащитной деятельности в Christian Aid Марианы Паоли, авокадо может быть суперпродуктом, однако его криптонит — изменение климата. Этот фрукт является одним из самых популярных и полезных во всем мире, однако ему совершенно не подходит жаркий и склонный к засухе климат. Увы, подобный климат — именно то, куда мы направляемся в условиях климатического кризиса.

Отметим, что авокадо питательно, содержит полезные жиры, витамины и минералы, необходимые для здоровья человека. Фрукт также содержит большое количество клетчатки и витаминов, а потому часто рассматривается в качестве основного источника питания. Более того, сегодня ученые активно изучают авокадо на предмет потенциальной активности против болезней, в том числе и рак.

Однако ученые признают, если человечеству не удастся остановить или замедлить изменение климата, на планете наступят периоды продолжительной жары. В таком случае деревьям будет трудно расти и завязывать плоды. В результате мир лишится почти половины сегодняшнего урожая авокадо.

Кроме того, некоторые из наиболее продуктивных регионов мира по выращиванию авокадо сократятся просто потому, что земля станет слишком засушливой. В исследовании также говорится, что авокадо — не единственный продукт, который пострадает в результате изменения климата. Авторы отчета также утверждают, что в уязвимом положении окажутся такие продукты, как кофе и кешью.

В отчете значится, что к середине столетия площадь земель, пригодных для выращивания авокадо, сократится на 14-41% во всем мире. В то же время ключевой регион в мире в Мексике может утратить 59% земель, пригодных для выращивания авокадо, даже если глобальная средняя температура будет держаться ниже 2°C в сравнении с доиндустриальным уровнем.

Ранее Фокус писал о том, что суперпродуктом завтрашнего дня может стать очень ядовитое растение.