На скорую руку: рецепт вкусных и быстрых бутербродов с крабовыми палочками

На приготовление таких бутербродов уйдет не более 10-15 минут.

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Если нет времени на готовку или хочется быстрого вкусного перекуса между приемами пищи, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Кристин Азизян и приготовить очень вкусные бутерброды. Это займет совсем немного времени, а результат порадует. Такие бутерброды очень хорошо утоляют голод.

Быстрые бутерброды

Ингредиенты:

черный хлеб с семечками или другими полезными добавками. Можно взять простой черный хлеб;

авокадо – 1 шт;

крабовые палочки илимясо краба;

вареные яйца – 2 шт;

помидоры черри или обычный помидор;

творожный сыр, сметана или йогурт – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Для начинки смешать крабовые палочки, разделив их на волокна, яйца и творожный сыр. Можно посолить и поперчить по вкусу.

Хлеб поджарить на сухой сковороде или на небольшом количестве сливочного масла (можно и на растительном).

Авокадо почистить, размять вилкой и намазать им кусочки хлеба. Сверху на каждый кусочек выложить начинку. Сочетание сочной начинки и хрустящего хлеба никого не оставит равнодушным.

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