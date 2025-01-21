На скорую руку: рецепт вкусных и быстрых бутербродов с крабовыми палочками
На приготовление таких бутербродов уйдет не более 10-15 минут.
Если нет времени на готовку или хочется быстрого вкусного перекуса между приемами пищи, рекомендуем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Кристин Азизян и приготовить очень вкусные бутерброды. Это займет совсем немного времени, а результат порадует. Такие бутерброды очень хорошо утоляют голод.
Быстрые бутерброды
Ингредиенты:
- черный хлеб с семечками или другими полезными добавками. Можно взять простой черный хлеб;
- авокадо – 1 шт;
- крабовые палочки илимясо краба;
- вареные яйца – 2 шт;
- помидоры черри или обычный помидор;
- творожный сыр, сметана или йогурт – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Для начинки смешать крабовые палочки, разделив их на волокна, яйца и творожный сыр. Можно посолить и поперчить по вкусу.
Хлеб поджарить на сухой сковороде или на небольшом количестве сливочного масла (можно и на растительном).
Авокадо почистить, размять вилкой и намазать им кусочки хлеба. Сверху на каждый кусочек выложить начинку. Сочетание сочной начинки и хрустящего хлеба никого не оставит равнодушным.
Читайте также:
Быстрый и вкусный завтрак: рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром
Перекус на скорую руку: рецепт горячих бутербродов со шпротами
Изысканно и вкусно: рецепт бутербродов с курицей и соусом на завтрак