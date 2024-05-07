Быстрый и вкусный завтрак: рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром

Ароматные и хрустящие бутерброды хорошо утоляют голод и быстро разлетятся со стола.

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Хрустящие, ароматные, горячие бутерброды с курицей – лучшее начало любого дня. Не менее они хороши и в качестве перекуса. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Салаты и закуски". Рекомендуем это блюдо на завтрак.

Горячие бутерброды с курицей

Ингредиенты:

куриные берда – 4 шт;

багет – 1 шт;

сок лимона – 1 ст. л;

подсолнечное масло – 1 ст. л;

томаты в собственном соку – 200 гр;

сахар – 1 ч. л;

сухой орегано – 2 щепотки;

твердая моцарелла – 150 гр;

базилик – 3 веточки;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до температуры 180 градусов.

Помыть куриные бедра с обеих сторон, полить их лимонным соком и подсолнечным маслом. Ножом раздавить чеснок и натереть или курицу. Поставить бедра запекаться в разогретую духовку на 30 минут.

Пока мясо запекается, готовим томатный соус. На сковороду или в кастрюлю с толстым дном выложить томаты в собственном соку, добавить сахар, соль, сухой орегано, перемешать и потушить три минуты.

Готовым куриным бедрам дать немного остыть и разобрать на волокна, кожура не понадобится. Духовку пока выключать не нужно.

На терке с большими отверстиями натереть твердую моцареллу, багет нарезать ломтиками толщиной примерно 0,5-0,8 см. Лучше резать под углом 45 градусов, тогда кусочки будут немного больше.

Щедро смазать каждый ломтик хлеба томатным соусом, сверху выложить кусочки курицы. Посыпать натертой моцареллой и по вкусу орегано.

Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в уже разогретой духовке в течение 5-7 минут. Сыр должен полностью расплавиться, а на бутербродах появится румяная корочка.

Подавать горячие бутерброды с листиками свежего базилика.

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