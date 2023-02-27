Горячие бутерброды с помидорами и шпротами. Как разнообразить завтрак
Оригинальный и быстрый завтрак, который можно приготовить и в микроволновке
Для полноты ощущений, это, конечно, лучше приготовить в разогретой духовке. Но в принципе, если хотите быстро — вполне можно и в микроволновке. Это легко допускают авторы рецепта с ресурса lefood.menu.
Горячие бутерброды с помидорами и шпротами
Ингредиенты
- шпроты – 8;
- помидоры – 1;
- хлеб – 4 ломтика;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- сыр твердый – 50 г;
- соль
Горячие бутерброды с помидорами и шпротами готовим так. Ломтики хлеба подсушиваем в тостере или на сковороде. Выкладываем их в форму для запекания. Смазываем хлеб кетчупом, сверху выкладываем по тонкому слайсу помидора. Подсаливаем. На помидор выкладываем по паре шпротинок, присыпаем тертым сыром.
Помещаем в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем минуты 2-3, пока сыр не расплавится. Это все — готов наш завтрак, наши горячие бутерброды с помидорами и шпротами!