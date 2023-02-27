Горячие бутерброды с помидорами и шпротами. Как разнообразить завтрак

Оригинальный и быстрый завтрак, который можно приготовить и в микроволновке

Related video

Для полноты ощущений, это, конечно, лучше приготовить в разогретой духовке. Но в принципе, если хотите быстро — вполне можно и в микроволновке. Это легко допускают авторы рецепта с ресурса lefood.menu.

Горячие бутерброды с помидорами и шпротами

Ингредиенты

шпроты – 8;

помидоры – 1;

хлеб – 4 ломтика;

кетчуп – 2 ст. л.;

сыр твердый – 50 г;

соль

Горячие бутерброды с помидорами и шпротами готовим так. Ломтики хлеба подсушиваем в тостере или на сковороде. Выкладываем их в форму для запекания. Смазываем хлеб кетчупом, сверху выкладываем по тонкому слайсу помидора. Подсаливаем. На помидор выкладываем по паре шпротинок, присыпаем тертым сыром.

Помещаем в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем минуты 2-3, пока сыр не расплавится. Это все — готов наш завтрак, наши горячие бутерброды с помидорами и шпротами!