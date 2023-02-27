Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами. Як урізноманітнити сніданок
Оригінальний та швидкий сніданок, який можна приготувати і в мікрохвильовій печі.
Для повноти відчуттів це, звичайно, краще приготувати в розігрітій духовці. Але в принципі, якщо хочете швидко, цілком можна і в мікрохвильовій печі. Це легко допускають автори рецепту з ресурсу lefood.menu.
Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами
Iнгредiєнти
- шпроти – 8;
- помідори – 1;
- хліб – 4 скибочки;
- кетчуп – 2 ст. л.;
- сир твердий – 50 г;
- сіль
Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами готуємо так. Скибочки хліба підсушуємо в тостері або на сковороді. Викладаємо їх у форму для запікання. Змащуємо хліб кетчупом, зверху викладаємо тонки слайси помідора. Підсолюємо. На помідор викладаємо по парі шпротинок, присипаємо тертим сиром.
Поміщаємо в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікаємо 2-3 хвилини, поки сир не розплавиться. Це все — готовий наш сніданок, наші гарячі бутерброди з помідорами та шпротами!