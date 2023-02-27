Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами. Як урізноманітнити сніданок

Оригінальний та швидкий сніданок, який можна приготувати і в мікрохвильовій печі.

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Для повноти відчуттів це, звичайно, краще приготувати в розігрітій духовці. Але в принципі, якщо хочете швидко, цілком можна і в мікрохвильовій печі. Це легко допускають автори рецепту з ресурсу lefood.menu.

Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами

Iнгредiєнти

шпроти – 8;

помідори – 1;

хліб – 4 скибочки;

кетчуп – 2 ст. л.;

сир твердий – 50 г;

сіль

Гарячі бутерброди з помідорами та шпротами готуємо так. Скибочки хліба підсушуємо в тостері або на сковороді. Викладаємо їх у форму для запікання. Змащуємо хліб кетчупом, зверху викладаємо тонки слайси помідора. Підсолюємо. На помідор викладаємо по парі шпротинок, присипаємо тертим сиром.

Поміщаємо в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікаємо 2-3 хвилини, поки сир не розплавиться. Це все — готовий наш сніданок, наші гарячі бутерброди з помідорами та шпротами!