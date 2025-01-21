Нашвидкуруч: рецепт смачних і швидких бутербродів із крабовими паличками
На приготування таких бутербродів піде не більше 10-15 хвилин.
Якщо немає часу на готування або хочеться швидкого смачного перекусу між прийомами їжі, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян і приготувати дуже смачні бутерброди. Це займе зовсім небагато часу, а результат порадує. Такі бутерброди дуже добре втамовують голод.
Швидкі бутерброди
Інгредієнти:
- чорний хліб із насінням або іншими корисними добавками. Можна взяти простий чорний хліб;
- авокадо — 1 шт;
- крабові палички або м'ясо краба;
- варені яйця — 2 шт;
- помідори чері або звичайний помідор;
- сирний сир, сметана або йогурт — 1-2 ст. л.
Спосіб приготування:
Для начинки змішати крабові палички, розділивши їх на волокна, яйця і сирний сир. Можна посолити та поперчити за смаком.
Хліб підсмажити на сухій сковорідці або на невеликій кількості вершкового масла (можна і на олії).
Авокадо почистити, розім'яти виделкою і намазати ним шматочки хліба. Зверху на кожен шматочок викласти начинку. Поєднання соковитої начинки та хрусткого хліба нікого не залишить байдужим.
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