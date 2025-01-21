Нашвидкуруч: рецепт смачних і швидких бутербродів із крабовими паличками

На приготування таких бутербродів піде не більше 10-15 хвилин.

Related video

Якщо немає часу на готування або хочеться швидкого смачного перекусу між прийомами їжі, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян і приготувати дуже смачні бутерброди. Це займе зовсім небагато часу, а результат порадує. Такі бутерброди дуже добре втамовують голод.

Швидкі бутерброди

Інгредієнти:

чорний хліб із насінням або іншими корисними добавками. Можна взяти простий чорний хліб;

авокадо — 1 шт;

крабові палички або м'ясо краба;

варені яйця — 2 шт;

помідори чері або звичайний помідор;

сирний сир, сметана або йогурт — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для начинки змішати крабові палички, розділивши їх на волокна, яйця і сирний сир. Можна посолити та поперчити за смаком.

Хліб підсмажити на сухій сковорідці або на невеликій кількості вершкового масла (можна і на олії).

Авокадо почистити, розім'яти виделкою і намазати ним шматочки хліба. Зверху на кожен шматочок викласти начинку. Поєднання соковитої начинки та хрусткого хліба нікого не залишить байдужим.

Читайте також:

Швидкий і смачний сніданок: рецепт гарячих бутербродів із куркою та сиром

Перекус нашвидкуруч: рецепт гарячих бутербродів зі шпротами

Вишукано і смачно: рецепт бутербродів із куркою та соусом на сніданок