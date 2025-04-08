Отруйні авокадо в Україні: голова Держспоживслужби пояснив, що сталось з плодами

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Сергій Ткачук відреагував на можливість появи отруйних авокадо в Україні. Посадовець запевнив, що плоди з підвищеним вмістом кадмію не перетнули кордон і були вчасно знищені.

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Коментар Ткачука щодо отруйних авокадо з'явилось на сторінці Facebook голови Держспоживслужби.

Посадовець запевнив українців, що на полиці магазинів не покладуть небезпечні продукти, які прийшли у Європу з Перу, опинились в Нідерландах та могли попрямувати в Україну. З його слів, станом на 8 квітня отруйні плоди не перетнули український кордон. Про появу авокадо з підвищеним вмістом кадмію попередила Європейська система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів і кормів (RASFF), пояснив Ткачук. Після цього нідерландська компанія вирішила знищити небезпечні продукти.

"Не підтверджено інформацію щодо отруйного авокадо на полицях магазину. За інформацією RASFF голландська сторона прийняла рішення не поширювати небезпечну продукцію. Наразі партія авокадо утилізована", — запевнив посадовець.

Отруйні авокадо - коментар глави Держспоживслужби Ткачука Фото: скриншот

Тим часом на порталі Європейської комісії відшукалось попередження RASFF щодо отруйних авокадо. Попередження опублікували 2 квітня й у ньому ішлося про підвищений вміст кадмію у плодах з Перу. Вказано, що рівень ризику "високий". На сторінці зауважується, що вони доправлені у Нідерланди та мали іти в Україну. 7 квітня з'явилась інформація, що авокадо знищать.

Отруйні авокадо - попередження RASFF від 2 квітня 2025 року Фото: Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF

Отруйні авокадо — деталі

Зазначимо, 7 квітня Фокус писав про отруйні авокадо, які могли надійти в Україну з Перу. Як вказала Європейська система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів і кормів, ішлося про підвищений вміст кадмію у плодах. Пари кадмію — небезпечна речовина, яка при потраплянні в організм призводить до важкого отруєння. На сторінці системи не вказана назва компанії. Втім, у серпні 2023 року подібна продукція надійшла в Україну від перуанської компанії Agro San Jacinto S.A.C. Спершу товар надійшов у Польщу в компанію RK-Impex, а потім її мала отримати торгівельна мережа "Вподобайка" з Одеси. Після повідомлень про отруйні авокадо Держспоживслужба заявила, що їх потрібно вилучити та утилізувати.

Нагадуємо, у травні 2024 року видання Daily Mail написало, що авокадо опинились на межі зникнення, та пояснило, чому так сталось. Тим часом кулінарні блогери запропонували рецепт бутербродів, інгредієнтом якого є авокадо.