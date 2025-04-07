В Україну вдруге завезли отруйні авокадо з кадмієм: наскільки вони небезпечні

В Україну завезли авокадо, в яких виявили токсичний кадмій. Плоди завезли з Нідерландів, а виробник знаходиться в Перу.

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Про це йдеться у звіті Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми.

Виходячи з представлених системою даних, перше повідомлення про продукцію надійшло ще 2 квітня від Нідерландів. У графі "Ризики" сказано про серйозний ступінь небезпеки від споживання ввезених в Україну авокадо.

При цьому детальна інформація про виробника, експортера та імпортера в ЄС Україна відсутня. Кадмій — це важкий метал, його пари здатні викликати серйозний ступінь отруєння.

Варто підкреслити, що схожа історія була в серпні 2023 року. Тоді Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляла про потрапляння авокадо від перуанського виробника Agro San Jacinto S.A.C.

Імпортувала продукцію RK-Impex у Польщі, а в Україні її отримала компанія "Вподобайка" з Одеси. Держспоживслужба просила вилучити з обігу небезпечні авокадо. Наразі служба не коментувала потрапляння в Україну чергової партії авокадо з кадмієм.

Фокус описував простий рецепт для смачного перекусу від кулінарної блогерки Крістін Азізян. До нього входить чорний хліб із насінням, авокадо і крабові палички.

Нагадаємо, авокадо опинився під загрозою зникнення. До 2050 року обсяг врожаю може скоротитися більш ніж на 40% через уразливість фрукта до спеки.