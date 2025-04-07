В Украину второй раз завезли ядовитые авокадо с кадмием: насколько они опасны

В Украину завезли авокадо, в которых обнаружили токсичный кадмий. Плоды завезли из Нидерландов, а производитель находится в Перу.

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Об этом сказано в отчете Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах.

Исходя из представленных системой данных, первое уведомление о продукции поступило еще 2 апреля от Нидерландов. В графе "Риски" сказано о серьезной степени опасности от потребления ввезенных в Украину авокадо.

При этом детальная информация о производителе, экспортере и импортерах в ЕС Украине отсутствует. Кадмий — это тяжелый металл, его пары способны вызвать серьезную степень отравления.

Стоит подчеркнуть, что схожая история была в августе 2023 года. Тогда Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщала о попадании авокадо от перуанского производителя Agro San Jacinto S.A.C.

Импортировала продукцию RK-Impex в Польше, а в Украине ее получила компания "Вподобайка" из Одессы. Госпотребслужба просила изъять из оборота опасные авокадо. На данный момент служба не комментировала попадание в Украину очередной партии авокадо с кадмием.

Фокус описывал простой рецепт для вкусного перекуса от кулинарного блогера Кристин Азизян. В него входит черный хлеб с семечками, авокадо и крабовые палочки.

Напомним, авокадо оказался под угрозой исчезновения. К 2050 году объем урожая может сократиться более чем на 40% из-за уязвимости фрукта к жаре.