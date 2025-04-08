После себя оставил сына и стихи: во время боевого задания погиб поэт Геннадий Гаврилов

В больнице после боевого ранения умер ивано-франковский художник и поэт Геннадий Гаврилов, известный как Геник.

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Об этом на своей Facebook-странице сообщил писатель Ростислав Шпук.

"Геник легкая добыча: субтельный невоинственный художник, у которого руки складываются в кулак неправильно. Обычным человеческим движениям бытового значения он придает признаки себя, так работает ярко выраженная индивидуальность. Парень с глубокими познаниями в литературе, но нулевыми в беллетристике, не говоря уже об обороноспособности", — написал он.

Геннадий Гаврилов до войны работал в сфере дизайна, литературы и перформативного искусства. Он был соучредителем художественных инициатив, писал поэзию и занимался живописью.

После начала полномасштабного вторжения мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и был поваром. В зоне боевых действий Геник получил ранение. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.

"Все же, Геник создал себе продолжение, поэтому возможность посодействовать сохраняется: в помощи нуждается его 17-летний сын Миросик Гаврилов. Для него открыт сбор. У парня обсессивно-компульсивные расстройства с элементами аутизма. Он замкнут и избегает общения, зато он выбрал лучшее: увлекается литературой и животными, придумывает истории и рифмы. Есть весомые шансы вернуть его к полноценной жизни. Сейчас он тяжело переживает трагическое известие и осознание, что возможности побыть вдвоем больше не будет", — добавил Ростислав Шпук.

Напомним, 3 апреля стало известно, что на войне погиб работник издательства с позывным "Руссо" Юрий Ясинский. Он был единственным сыном у родителей.

Через несколько дней, 7 апреля в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта сообщили, что во время выполнения боевого задания на фронте погиб выдающийся альпинист, мастер спорта и военнослужащий Вооруженных сил Украины Тарас Цушко.