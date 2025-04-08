Після себе залишив сина та вірші: під час бойового завдання загинув поет Геннадій Гаврилів

У лікарні після бойового поранення помер івано-франківський митець і поет Геннадій Гаврилів, відомий як Ґеник.

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Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив письменник Ростислав Шпук.

"Ґєник легка здобич: субтельний невойовничий митець, у якого руки складаються в кулак неправильно. Звичайним людським рухам побутового значення він надає ознаки себе, так працює яскраво виражена індивідуальність. Хлопець з глибокими знаннями в літературі, але нульовими в белетристиці, не кажучи вже про обороноздатність", — написав він.

Геннадій Гаврилів до війни працював у сфері дизайну, літератури та перформативного мистецтва. Він був співзасновником мистецьких ініціатив, писав поезію та займався живописом..

Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав Збройних сил України й був кухарем. У зоні бойових дій Ґєник дістав поранення. Декілька днів лікарі боролися за його життя.

"Все ж, Ґєник створив собі продовження, тому можливість посприяти зберігається: допомоги потребує його 17-річний син Миросик Гаврилів. Для нього відкрито збір. У хлопця обсесивно-компульсивні розлади з елементами аутизму. Він замкнутий і уникає спілкування, натомість він обрав найкраще: захоплюється літературою й тваринами, придумує історії й рими. Є вагомі шанси повернути його до повноцінного життя. Зараз він важко переживає трагічну звістку і усвідомлення, що нагоди побути вдвох більше не буде", — додав Ростислав Шпук.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що на війні загинув працівник видавництва з позивним "Руссо" Юрій Ясінський. Він був єдиним сином у батьків.

Через декілька днів, 7 квітня в Комітеті Верховної Ради з питань молоді і спорту повідомили, що під час виконання бойового завдання на фронті загинув видатний альпініст, майстер спорту та військовослужбовець Збройних сил України Тарас Цушко.