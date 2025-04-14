"Я дуже хотів відвідати Україну": помер лауреат Нобелівської премії, письменник Маріо Варгас Льйоса

Перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса помер у віці 89 років у Лімі. 11 років тому письменник відвідав Україну і висловив захоплення її громадянами.

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Про його смерть повідомив син письменника Альваро Варгас Льоса.

"Ми з жалем повідомляємо, що наш батько Маріо Варгас Льоса мирно помер сьогодні в Лімі в оточенні сім'ї", — йдеться у заяві родини письменника.

Останні роки письменник мало з'являвся на публіці.

Варгас Льйоса залишив значний спадок — він залишив після себе понад 30 романів, п'єс та есе, в яких досліджував тему військових диктатур, політичної корупції і людського опору в контексті історії Латинської Америки.

найвідоміші його твори "Розмова в Соборі" (1969), "Війна кінця світу" (1981) і "Тітонька Хулія і писака" (1977). За останнім твором було знято фільм 1990 року з Барбарою Херші та Кіану Рівзом у головних ролях.

2010 року Варгас Льйоса став лауреатом Нобелівської премії з літератури — "за зображення структури влади та яскраві картини людського опору, повстання та поразки". Вже перший його роман "Місто і пси" зробив письменника відомим, став культовою книгою для молоді.

1990 — балотувався на посаду президента Перу від партії "Демократичний фронт", але програв у другому турі Альберто Фухіморі, який згодом став диктатором і режим якого Варгас Льйоса жорстко і переважно справедливо критикував.

1993 — отримав громадянство Іспанії, не відмовляючись від перуанського — хоча був на межі втрати останнього через негативне ставлення до нього тогочасної влади Перу.

Політичні погляди Варгаса Льйоси еволюціонували від підтримки лівих сил до центристських і правих.

Маріо Варгас Льйоса в Україні

У листопаді 2014 року, за сприяння посольства Іспанії, Маріо Варгас Льйоса відвідав Україну, побувавши у Києві й Дніпрі. 11 листопада він поспілкувався зі студентами Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка.

"Я дуже хотів відвідати Україну, адже мене також надзвичайно схвилював і надихнув цей рух громадянського суспільства, яке хоче покінчити з авторитарною традицією, рух суспільства, якому набрид постійний російський інтервенціонізм, якому набридла корупція. Вірю, що тут, в Україні, відбувся героїчний подвиг в ім‘я свободи, який глибоко вразив всіх чоловіків і жінок світу, всіх хто цінує демократію, законність і свободу", — сказав він.

Нагадаємо, що 12 квітня повідомлялося, що помер Тед Котчефф — режисер, який познайомив світ із Рембо. 1982 року він зняв фільм "Перша кров", перший і найдраматичніший із фільмів про Рембо, який зробив Сильвестра Сталлоне справжньою зіркою бойовиків. Режисер помер у 94 роки.