"Существо, которое привлекает к себе внимание": детская писательница оскорбила ребенка с аутизмом

Писательница Леся Воронина во время презентации детской книги Ирен Роздобудько на фестивале "Книжная страна" публично назвала 12-летнего мальчика с аутизмом "существом, которое привлекает к себе внимание".

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Об инциденте рассказала в Instagram мама Тимофея Виктория Кравченко.

"Во время общения очень обидно поразила ее реакция на Тимофея, который является ребенком с аутизмом. Тимофей вместе с другими детьми пошел на встречу, чтобы задавать вопросы, слушать авторов, быть частью события. К сожалению, в зале прозвучала ее реплика: "существо, которое привлекает к себе внимание", — написала женщина.

Она добавила, что на эти слова отреагировали одноклассники. Кроме того, классная руководительница объяснила Лесе Ворониной, что парень — ребенок с аутизмом и имеет особенности общения. На что она ответила, что "это и так понятно". С автором пытались связаться представители школы, одна "она как и во время встречи выбрала проигнорировать".

Директор школы "Сокровище" Оксана Андреева призвала Лесю Воронину извиниться.

"Как руководитель школы я не могу промолчать. Потому что верю: ни один ребенок — никогда и нигде — не должен слышать таких слов в свою сторону. И особенно на презентации детских книг. Это недопустимо", — написала она.

Сама писательница также отреагировала на ситуацию. В своем посте в Facebook она отметила, что не знала, что "мальчик аутист".

Леся Воронина рассказала, что услышала, как мальчик активно реагирует на выступление автора, мешая ей общаться с другими участниками встречи. Женщина сделала ему "резкое замечание, объясняя, что таким образом он пытается привлечь к себе внимание и унизить выступающего человека".

"К сожалению, я не знала, что на этой встрече присутствуют несколько детей с особыми потребностями. Нас об этом не предупредили. Только, когда учительница Тимофея сказала: "Это особый мальчик!", я осознала, какую недопустимую ошибку сделала, и ответила: "Понимаю, простите!", — добавила она.

Фото: Скриншот

Писательница отметила, что ей жаль, что слова оскорбили парня, его семью, друзей и "всех, кто поддерживает его на пути адаптации и развития". Она также попросила у них прощения.

На ситуацию также отреагировала Ирен Роздобудько. Она отметила, что во время презентации книги Леся Воронина сидела сбоку и не могла заметить мальчика с особыми образовательными потребностями. Поэтому сделала ему замечание. Когда учительница дала понять, что это особый мальчик, писательница извинилась, а встреча пошла дальше.

"Пожалуйста, если надо извиниться публично — это делаю я! Все камни — пожалуйста! — у меня. Это была МОЯ презентация", — написала Ирен Роздобудько.

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