"Істота, яка привертає до себе увагу": дитяча письменниця образила дитину з аутизмом

Письменниця Леся Воронина під час презентації дитячої книги Ірен Роздобудько на фестивалі "Книжкова країна" публічно назвала 12-річного хлопця з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу".

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Про інцидент розповіла в Instagram мама Тимофія Вікторія Кравченко.

"Під час спілкування дуже прикро вразила її реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: "істота, яка привертає до себе увагу", — написала жінка.

Вона додала, що на ці слова відреагували однокласники. Крім того, класна керівничка пояснила Лесі Вороніній, що хлопець — дитина з аутизмом і має особливості спілкування. На що вона відповіла, що "це і так зрозуміло". З авторкою намагались зв'язатись представники школи, одна "вона як і під час зустрічі обрала проігнорувати".

Директорка школи "Скарб" Оксана Андрєєва закликала Лесю Вороніну перепросити.

"Як керівниця школи я не можу промовчати. Бо вірю: жодна дитина – ніколи і ніде – не повинна чути таких слів у свій бік. І особливо на презентації дитячих книжок. Це неприпустимо", — написала вона.

Сама письменниця також відреагувала на ситуацію. У своєму пості в Facebook вона зазначила, що не знала, що "хлопчик аутист".

Леся Вороніна розповіла, що почула, як хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі. Жінка зробила йому "різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає".

"На жаль, я не знала, що на цій зустрічі присутні кілька дітей з особливими потребами. Нас про це не попередили. Лише, коли вчителька Тимофія сказала: "Це особливий хлопчик!", я усвідомила, яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: "Розумію, пробачте!", — додала вона.

Фото: Скріншот

Письменниця зазначила, що їй шкода, що слова образили хлопця, його родину, друзів і "всіх, хто підтримує його на шляху адаптації й розвитку". Вона також попросила у них вибачення.

На ситуацію також відреагувала Ірен Роздобудько. Вона зазначила, що під час презентації книги Леся Вороніна сиділа збоку і не могла помітити хлопчика з особливими освітніми потребами. Тому зробила йому зауваження. Коли вчителька дала зрозуміти, що це особливий хлопчик, письменниця вибачилась, а зустріч пішла далі.

"Будь ласка, якщо треба вибачитись публічно – це роблю я! Всі камені – будь ласка! – в мене. Це була МОЯ презентація", — написала Ірен Роздобудько.

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