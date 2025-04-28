В Німеччині вбили письменницю Александру Фреліх, яка починала починала кар'єру в Україні

Відому 58-річну німецьку журналістку, письменницю й авторку кількох бестселерів Александру Фреліх знайшли мертвою. Її тіло виявив син в плавучому будинку в Гамбурзі.

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Про це повідомляє The Guardian.

З огляду на ознаки насильницької смерті, справу було передано до відділу розслідування вбивств. Влада поки що утримується від надання детальнішої інформації, зазначаючи лише те, що було зібрано докази судової експертизи та складено звіт коронера.

За даними місцевої телерадіокомпанії NDR, Фреліх була застрелена, вона померла між опівночі та 5:30 ранку. Зброю могли викинути в річку Ельба.

"За наявними даними, родичі виявили 58-річну жінку без ознак життя в її плавучому будинку і викликали пожежну команду, яка змогла лише підтвердити смерть жінки", — повідомив представник поліції місцевим ЗМІ.

Слідчі звернулися до можливих свідків, які могли помітити підозрілу активність на довгому плавучому будинку вишневого кольору, де мешкала загибла, або поблизу нього.

Александра Фреліх: що про неї відомо

Письменниця починала свою кар'єру в Києві, де вона заснувала жіночий журнал. Пізніше журналістка повернулась в Німеччину, де працювала й писала для низки видань, зокрема, Petra, Freundin, а також для сайту журналу Der Stern.

Однак відомою Александра Фреліх стала завдяки художнім романам. Дебютна книга письменниці "Моя російська свекруха та інші катастрофи" вийшла у 2012 році та увійшла до списку бестселерів журналу Der Spiegel. Також відомі її наступні романи "Помирали завжди" та "Подорож з росіянами".

За інформацією ЗМІ, загибла мала трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно помер перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса. 11 років тому він відвідував Україну.

Додамо, що нещодавно письменниця Леся Воронина під час презентації дитячої книги Ірен Роздобудько на фестивалі "Книжкова країна" публічно назвала 12-річного хлопця з аутизмом "істотою, яка привертає до себе увагу". Пізніше вона перепросила за ситуацію.