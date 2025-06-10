Убийство украинок в Бельгии: 16-летний парень назвал мотив, но следствие ему не верит

16-летний парень из Украины, который зарезал свою мать и сестру, а затем поджег дом, признался в содеянном и сообщил мотив преступления.

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Однако прокуратура не верит в это, поскольку считает мотив слишком банальным для такого жестокого преступления, пишет De Morgen.

Тела 46-летней украинки и ее 6-летней дочери нашли в доме местного священника в пятницу утром, 6 июня, в городе Хасроде на юге Бельгии.

Известно, что украинкам сначала нанесли ножевые ранения, а затем подожгли дом, чтобы скрыть преступление. К сожалению, пострадавших не удалось спасти.

Ввиду этого, прокуратура начала расследование двойного убийства.

16-летний сын женщины сначала отрицал свою вину и утверждал, что во время преступления находился в школе, но вечером в субботу признался в содеянном.

"Во время допроса он называет конкретную причину убийства, но она настолько банальна, что требует дальнейшего расследования. Что именно происходило в его голове, также нужно выяснить", — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Левена Сара Каллеверт.

Еще больше сомнений у следствия возникло после допроса двух свидетелей, которые отдельно подтвердили, что парень рассказывал о смерти своей матери и сестры в квартире в течение нескольких дней до пожара.

Известно, что в семье есть еще один ребенок — 20 летняя дочь, которая сейчас проживает в Ирландии. По ее словам, сразу после пожара ей позвонил брат и, плача, сообщил плохую новость. Это было еще до того, как он признался.

Однако она отказалась рассказать, что парень сообщил ей о пожаре.

Судья по делам несовершеннолетних решил направить 16-летнего парня в закрытое учреждение в Эверберге. Подросток пока будет оставаться под стражей 30 дней, хотя это содержание может быть продлено до конца расследования. Следствие планирует провести дополнительную экспертизу психического состояния парня.

Поэтому возможно, что после консультаций с психологами и психиатрами, 16-летнего подозреваемого могут судить как взрослого. Однако это решение будут принимать уже после окончания расследования.

Напомним, семья украинцев жила в Бельгии уже три года. Муж погибшей сейчас воюет в ВСУ против российских оккупантов. Министерство иностранных дел Украины сразу сообщило, что будет держать это дело на особом контроле.