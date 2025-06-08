Неожиданный поворот: 16-летний сын погибших в Бельгии украинок сознался в убийстве матери и сестры

В ходе расследования двойного убийства украинок в бельгийском городе Хасроде, признательные показания дал 16-летний сын погибшей.

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Об этом сообщает VRT NWS со ссылкой на местную прокуратуру.

Мальчик признался, что нанес ножевые ранения своей 46-летней матери и 6-летней сестре, а затем поджег здание церкви, которое было арендовано муниципалитетом для размещения беженцев с Украины.

Инцидент произошел в Хаасроде в субботу утром, 7 июня. Пожарная служба прибыла по вызову в церковные помещения на улицу Milsestraat и после тушения огня в одном из помещений были обнаружены тела женщины и ее дочери. Девочку пытались реанимировать, но она скончалась от полученных ран.

У обеих жертв на теле были обнаружены колото-резаные раны. В это время 16-летний сын находился в школе.

46-летняя Лилия и 6-летняя Анна Фото: leuvenactueel.be

Известно, что Лилия работала на кухне психиатрического центра "Синт-Камиллус" в Бирбеке, а маленькая Анна ходила в детский сад в Хасроде.

Мать и дочь, убитые в Бельгии Фото: leuvenactueel.be

Мотив преступления на данный момент неизвестен. Сегодня утром юноша предстал перед судьей по делам несовершеннолетних, который, как сообщает ресурс leuven Actueel, отправил мальчика в закрытое федеральное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей "де Груббе" в Эверберге.

Напомним, прокуратура в Бельгии открыла уголовное производство по факту убийства 46-летней украинки и ее 6-летней дочери.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины пообещало держать на особом контроле расследование двойного убийства жены и дочери украинского военного.