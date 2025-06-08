Несподіваний поворот: 16-річний син загиблих у Бельгії українок зізнався у вбивстві матері та сестри

Під час розслідування подвійного вбивства українок у бельгійському місті Хасроде, свідчення щодо зізнання дав 16-річний син загиблої.

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Про це повідомляє VRT NWS із посиланням на місцеву прокуратуру.

Хлопчик зізнався, що завдав ножових поранень своїй 46-річній матері та 6-річній сестрі, а потім підпалив будівлю церкви, яку було орендовано муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Інцидент стався в Гаасроді в суботу вранці, 7 червня. Пожежна служба прибула за викликом до церковних приміщень на вулицю Milsestraat, і після гасіння вогню в одному з приміщень було виявлено тіла жінки та її доньки. Дівчинку намагалися реанімувати, але вона померла від отриманих ран.

В обох жертв на тілі були виявлені колото-різані рани. У цей час 16-річний син перебував у школі.

46-річна Лілія та 6-річна Анна Фото: leuvenactueel.be

Відомо, що Лілія працювала на кухні психіатричного центру "Сінт-Каміллус" у Бірбеку, а маленька Анна ходила до дитячого садочка в Хасроді.

Мати і дочка, вбиті в Бельгії Фото: leuvenactueel.be

Мотив злочину наразі невідомий. Сьогодні вранці юнак постав перед суддею у справах неповнолітніх, який, як повідомляє ресурс leuven Actueel, відправив хлопця до закритої федеральної установи для неповнолітніх правопорушників "де Груббе" в Еверберзі.

Нагадаємо, прокуратура в Бельгії відкрила кримінальне провадження за фактом убивства 46-річної українки та її 6-річної доньки.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України пообіцяло тримати на особливому контролі розслідування подвійного вбивства дружини та доньки українського військового.