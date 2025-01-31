Убивство 8-річної українки в Німеччині: яке покарання призначене підсудному

Вирок суду остаточний. Підсудний не заперечував проти покарання.

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Суд в німецькому місті Хемніц засудив до довічного позбавлення волі чоловіка, який в червні минулого року убив 9-річну дівчинку з України. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Як повідомляють журналісти, суд визнав винним 37-річного Андрія П. у вбивстві дев'ятирічної Валерії — дівчинки з України, яка приїхала до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення разом з мамою. Чоловік засуджений до довічного ув'язнення з особливою тяжкістю, що практично виключає можливість дострокового звільнення чоловіка. Вирок суду остаточний, обвинувачений його не заперечував.

Видання уточнює, що підсудний перебував у стосунках з матір'ю Валерії, однак за кілька днів до вбивства пара розійшлась. За версією слідства, злочин міг бути актом помсти. Підсудний вистежив дівчинку дорогою у школі та задушив її.

Після вбивства чоловік утік із Німеччини, але був затриманий у Празі через 11 днів. Згодом його екстрадували назад до Німеччини, де й відбувся суд.

Вбивство українки в Німеччині: подробиці

Нагадаємо, 3 червня 2024 року Валерія вона вийшла з дому близько 7 години ранку і пішла до школи, але на уроках так і не з'явилася. Тоді батьки дівчинки вважали, що її викрали.

Згодом до пошуків дівчинки було залучено близько 300 осіб. Поліція заявляла, що обшукує усе місто.

Тіло Валерії виявили 12 червня далеко від лісових стежок на пересічній місцевості. У прокуратурі повідомляли, що розслідування було зосереджено на колі спілкування сім'ї.