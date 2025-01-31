Убийство 8-летней украинки в Германии: какое наказание назначено подсудимому

Приговор суда окончательный. Подсудимый не возражал против наказания.

Related video

Суд в немецком городе Хемниц приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, который в июне прошлого года убил 9-летнюю девочку из Украины. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Как сообщают журналисты, суд признал виновным 37-летнего Андрея П. в убийстве девятилетней Валерии — девочки из Украины, которая приехала в Германию после начала полномасштабного вторжения вместе с мамой. Мужчина приговорен к пожизненному заключению с особой тяжестью, что практически исключает возможность досрочного освобождения мужчины. Приговор суда окончательный, обвиняемый его не оспаривал.

Издание уточняет, что подсудимый состоял в отношениях с матерью Валерии, однако за несколько дней до убийства пара разошлась. По версии следствия, преступление могло быть актом мести. Подсудимый выследил девочку по дороге в школе и задушил ее.

После убийства мужчина сбежал из Германии, но был задержан в Праге через 11 дней. Впоследствии его экстрадировали обратно в Германию, где и состоялся суд.

Убийство украинки в Германии: подробности

Напомним, 3 июня 2024 года Валерия она вышла из дома около 7 часов утра и пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Тогда родители девочки считали, что ее похитили.

Впоследствии к поискам девочки было привлечено около 300 человек. Полиция заявляла, что обыскивает весь город.

Тело Валерии обнаружили 12 июня вдали от лесных троп на пересеченной местности. В прокуратуре сообщали, что расследование было сосредоточено на кругу общения семьи.