В Киеве застрелили офицера спецподразделения "Альфа" СБУ: СМИ назвали имя погибшего

Кристофер Миллер, репортер Financial Times, ссылаясь на свои источники, заявил, что утром 10 июля в Киеве был убит Иван Воронич.

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Также эту информацию подтвердил экс-разведчик Роман Червинский. Он же сообщил, что Воронича убили пятью выстрелами в упор.

Кристофер Миллер написал, что в Киеве застрелили офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины. По его словам, жертву идентифицировали как Ивана Воронича.

Пост Кристофера Миллера Фото: Скриншот

"СБУ заявила, что возбуждено дело об убийстве, и ее агенты вместе с Национальной полицией расследуют и работают над задержанием стрелка", — сообщил Миллер.

Он также рассказал, что киллера видно на записях с камер видеонаблюдения: он был в маске.

Полиция на месте происшествия

Он подошел к Ивану Вороничу, когда тот выходил из здания в Голосеевском районе Киева, и выстрелил в него из пистолета в упор утром 10 июля.

Роман Червинский написал, что сегодня произошла "потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ".

Пост Романа Червинского Фото: Скриншот

"Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь!" — написал Червинский.

Он отметил, что Воронич боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто "начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для орков".

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из квартиры, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", — сообщил экс-разведчик.

Напомним, Фокус писал о том, что момент убийства офицера попал на камеры наблюдения.

А 8 июля в Национальной полиции также сообщали о стрельбе в столице. Выстрел в Деснянском районе прозвучал в 7 утра, мужчину нашли убитым в припаркованной машине.