У Києві застрелили офіцера спецпідрозділу "Альфа" СБУ: ЗМІ назвали ім'я загиблого

Крістофер Міллер, репортер Financial Times, посилаючись на свої джерела, заявив, що вранці 10 липня в Києві було вбито Івана Воронича.

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Також цю інформацію підтвердив ексрозвідник Роман Червінський. Він же повідомив, що Воронича вбили п'ятьма пострілами впритул.

Крістофер Міллер написав, що у Києві застрелили офіцера спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України. За його словами, жертву ідентифікували як Івана Воронича.

Пост Крістофера Міллера Фото: Скріншот

"СБУ заявила, що порушено справу про вбивство, і її агенти разом з Національною поліцією розслідують і працюють над затриманням стрілка", — повідомив Міллер.

Він також розповів, що кілера видно на записах з камер відео спостереження: він був у масці.

Поліція на місці події

Він підійшов до Івана Воронича, коли той виходив з будівлі в Голосіївському районі Києва, і вистрілив у нього з пістолета впритул вранці 10 липня.

Роман Червінський написав, що сьогодні сталась "втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ".

Пост Романа Червінського Фото: Скріншот

"Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь!" — написав Червінський.

Він зауважив, що Воронич боровся із ворогом з 2014 року і був одним з тих хто "започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків".

"П'ятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — повідомив ексрозвідник.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що момент вбивства офіцера потрапив на камери спостереження.

А 8 липня у Національній поліції також повідомляли про стрілянину у столиці. Постріл у Деснянському районі пролунав о 7-й ранку, чоловіка знайшли вбитим у припаркованій машині.