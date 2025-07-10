Стрілянина у Києві: момент вбивства полковника СБУ зафіксувала камера (відео)

У Голосіївському районі пролунали постріли, поліція повідомила про тіло загиблого з вогнепальним пораненням. У мережі інформують, що вбитий — полковник Служби безпеки України Іван Воронич.

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10 липня у соцмережах передали, що момент вбивства потрапив на відео. Зазначається, що у Києві ввели план-перехоплення.

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Відео і фото з місця події, редакція попереджає про жорстокі кадри

Запис з камери відеоспостереження показує, що, ймовірно, вбивця був озброєний пістолетом з глушником. Джерела у правоохоронних органах розповіли "Українській правді", що у Воронича стріляли приблизно о 9:00. До нього підійшов невідомий, здійснив п’ять прицільних пострілів і втік.

У столичній поліції також опублікували кадри з місця події. Правоохоронці продовжують працювати у Голосіївському районі, особа вбивці встановлюється і "вживаються заходи з її затримання".

Убивство Воронича: що вже відомо

Джерела Фокусу підтвердили, що у Києві застрелили полковника СБУ. Експрацівник ГУР Роман Червінський заявив, що офіцера Івана Воронича вбив ворожий диверсант. Він наголосив, що загиблий боровся з РФ з 2014 року і був одним засновників напрямку роботи СБУ, який зараз створює багато проблем окупантам.

"П'ятьма пострілами впритул, під час виходу з дому, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", — зазначив колишній розвідник.

Нагадаємо, 8 липня у Національній поліції також повідомляли про стрілянину у столиці. Постріл у Деснянському районі пролунав о 7-й ранку, чоловіка знайшли вбитим у припаркованій машині.

Вночі на 10 липня ЗС РФ атакували Київ ракетами та дронами, наслідки зафіксували у шести районах столиці. На комбінований удар відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши про "очевидне нарощування терору Росією". Фокус зібрав деталі в одному матеріалі.