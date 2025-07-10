Стрельба в Киеве: момент убийства полковника СБУ зафиксировала камера (видео)

В Голосеевском районе раздались выстрелы, полиция сообщила о теле погибшего с огнестрельным ранением. В сети информируют, что убитый — полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич.

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10 июля в соцсетях передали, что момент убийства попал на видео. Отмечается, что в Киеве ввели план-перехват.

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Видео и фото с места происшествия, редакция предупреждает о жестоких кадрах

Запись с камеры видеонаблюдения показывает, что, вероятно, убийца был вооружен пистолетом с глушителем. Источники в правоохранительных органах рассказали "Украинской правде", что в Воронича стреляли около 9:00. К нему подошел неизвестный, произвел пять прицельных выстрелов и скрылся.

В столичной полиции также опубликовали кадры с места происшествия. Правоохранители продолжают работать в Голосеевском районе, личность убийцы устанавливается и "принимаются меры по ее задержанию".

Убийство Воронича: что уже известно

Источники Фокуса подтвердили, что в Киеве застрелили полковника СБУ. Экс-сотрудник ГУР Роман Червинский заявил, что офицера Ивана Воронича убил вражеский диверсант. Он отметил, что погибший боролся с РФ с 2014 года и был одним из основателей направления работы СБУ, которое сейчас создает много проблем оккупантам.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", — отметил бывший разведчик.

Напомним, 8 июля в Национальной полиции также сообщали о стрельбе в столице. Выстрел в Деснянском районе прозвучал в 7 утра, мужчину нашли убитым в припаркованной машине.

Ночью на 10 июля ВС РФ атаковали Киев ракетами и дронами, последствия зафиксировали в шести районах столицы. На комбинированный удар отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив об "очевидном наращивании террора Россией". Фокус собрал детали в одном материале.