Не пожалели даже животных: под Покровском расправились с известным боксером и его матерью

Тела 26-летнего Владислава Карпачева и его 50-летней матери без признаков жизни обнаружили внутри продуктового магазина, которым они владели. Местная администрация и близкие не исключают, что преступление могли совершить российские военные под видом ДРГ.

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Трагедия произошла 26 июня, а первым о ней сообщил блогер Станислав Сикарио.

По его словам, неизвестные перерезали горло его матери, а Владислава замучили в подвале, после чего застрелили.

Бабушка Карпачева чудом спаслась. Отца боксера в момент нападения не было дома. Когда он вернулся, то был в шоке.

"Домашних животных тоже не пожалели. Отец после увиденного жить не хочет!", – говорит автор публикации.

Сикарио добавил, что нелюди угнали автомобиль спортсмена Toyota Camry:

"Кто это сделал?! Люди в военной форме, возможно переодетые, возможно ДРГ, возможно "наши" набранные зеки на скорую руку… Этот вопрос очень тригерит… Родственникам нужна помощь и поддержка".

Станислав обратил внимание на тот момент, что в первые дни после убийства новость об этой трагедии мало где проскользнула, хотя Владислав и его семья поддерживали военных, а сам погибший являлся членом большой спортивной украинской семьи.

По словам Сикарио, Карпачев был по-настоящему светлым человеком, и его убили ради наживы. Он еще раз уточнил, что эти люди были в военной форме.

Факт гибели Карпачева подтвердила Федерация бокса Украины.

"Вместе с семьей он стал жертвой ужасного преступления. Это болезненная и невыразимая потеря для всего боксерского сообщества… Пока обстоятельства происшествия окончательно не выяснены — известно, что после преступления пропал личный автомобиль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохранительные органы проводят следственные действия и розыскные мероприятия по установлению виновных", – гласит пост в соцсетях.

Фото: Скриншот

ФБУ выразила соболезнования родным и близким Владислава.

Начальник Покровской МВА Сергей Добряк заявил, что им известно о преступлении, и более чем уверен, что это, скорее всего, криминальное преступление, а не связанное с военными. Он не исключает, что преступники могли быть переодеты в военную форму.

В полиции 30 июня уточнили, что преступление совершенно на территории магазина, который принадлежал семье покойного. На телах были признаки насильственной смерти.

"26 июня в прифронтовом селе Гришино Покровского района были обнаружены тела 50-летней женщины и ее 26-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Владислав Карпачев и его мама были зверски убиты Фото: stanislav_cikario/instagram

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Все обстоятельства тяжкого преступления устанавливаются. Продолжается досудебное расследование.

Ранее Фокус писал, что в конце мая на фронте погиб украинский боксер Максим Кит. Мужчина воевал в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Мы также рассказывали, что в Германии убили еще одну украинку и ее ребенка.