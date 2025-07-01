Не пошкодували навіть тварин: під Покровськом розправилися з відомим боксером та його матір'ю

Тіла 26-річного Владислава Карпачова та його 50-річної матері без ознак життя виявили всередині продуктового магазину, яким вони володіли. Місцева адміністрація та близькі не виключають, що злочин могли скоїти російські військові під виглядом ДРГ.

Related video

Трагедія сталася 26 червня, а першим про неї повідомив блогер Станіслав Сікаріо.

За його словами, невідомі перерізали горло його матері, а Владислава замучили в підвалі, після чого застрелили.

Бабуся Карпачова дивом врятувалася. Батька боксера в момент нападу не було вдома. Коли він повернувся, то був у шоці.

"Домашніх тварин теж не пошкодували. Батько після побаченого жити не хоче!", — каже автор публікації.

Сікаріо додав, що нелюди викрали автомобіль спортсмена Toyota Camry:

"Хто це зробив?! Люди у військовій формі, можливо переодягнені, можливо ДРГ, можливо "наші" набрані зеки нашвидкуруч... Це питання дуже тригерне... Родичам потрібна допомога і підтримка".

Станіслав звернув увагу на той момент, що в перші дні після вбивства новина про цю трагедію мало де прослизнула, хоча Владислав і його сім'я підтримували військових, а сам загиблий був членом великої спортивної української родини.

За словами Сікаріо, Карпачов був по-справжньому світлою людиною, і його вбили заради наживи. Він ще раз уточнив, що ці люди були у військовій формі.

Факт загибелі Карпачова підтвердила Федерація боксу України.

"Разом із сім'єю він став жертвою жахливого злочину. Це болюча і невимовна втрата для всієї боксерської спільноти... Поки обставини події остаточно не з'ясовано — відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення винних", — йдеться у пості в соцмережах.

Фото: Скриншот

ФБУ висловила співчуття рідним і близьким Владислава.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що їм відомо про злочин, і більш ніж упевнений, що це, найімовірніше, кримінальний злочин, а не пов'язаний із військовими. Він не виключає, що злочинці могли бути переодягнені у військову форму.

У поліції 30 червня уточнили, що злочин скоєно на території магазину, який належав родині покійного. На тілах були ознаки насильницької смерті.

"26 червня у прифронтовому селі Гришине Покровського району було виявлено тіла 50-річної жінки та її 26-річного сина з ознаками насильницької смерті.

Владислава Карпачова та його маму було по-звірячому вбито Фото: stanislav_cikario/instagram

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Усі обставини тяжкого злочину встановлюються. Триває досудове розслідування.

Раніше Фокус писав, що наприкінці травня на фронті загинув український боксер Максим Кіт. Чоловік воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Ми також розповідали, що в Німеччині вбили ще одну українку та її дитину.