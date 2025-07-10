Вбивство полковника СБУ Воронича у Києві: що відомо про загиблого та обставини злочину

Вранці 10 липня у Києві невідомий застрелив полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Нападника розшукують, за фактом убивства співробітника спецслужб відкрито кримінальне провадження.

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Стрілянина сталася в Голосіївському районі Києва близько 9 ранку 10 липня. Фокус зібрав усю відому інформацію про вбивство співробітника СБУ у столиці.

Обставини вбивства полковника СБУ у Києві

В Головному управлінні Національної поліції в місті Києві розповіли, що правоохоронці виявили на місці події тіло чоловіка із вогнепальним пораненням і обставини злочину встановлюються.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела стверджує, що невідомий розстріляв чоловіка посеред вулиці з пістолета з глушником о 8:57 на вулиці Михайла Максимовича, 7, і після цього втік у напрямку ЖК "Амурський".

"Зі слів двірника, нападник сів у позашляховик (марка та номер встановлюються) та зник у невідомому напрямку", — написав Віталій Глагола.

За словами журналіста, після вбивства полковника СБУ у Києві було введено спеціальний план "Сирена", а очевидці описували нападника як худорлявого чоловіка близько 180 см на зріст, вдягнутого в чорні шорти та клітчасту сорочку.

Журналіст Віталій Глагола розповів подробиці вбивства полковника СБУ Івана Воронича Фото: скриншот

Що відомо про Івана Воронича

За словами журналіста Віталія Глаголи, місцеві жителі розповідають, що загиблий був співробітником спецпідрозділу "Альфа" родом із Закарпаття.

СБУ підтвердила Фокусу вбивство полковника. Публічних коментарів пресцентр СБУ на момент публікації новини не давав, ім'я загиблого також офіційно не розголошувалося.

Колишній співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Роман Червінський стверджує, що полковника було вбито п'ятьма пострілами впритул, коли він виходив з під'їзду близько 8 ранку. За словами Червінського, загиблий Іван Воронич боровся з росіянами з 2014 року та був одним із засновників напрямку в СБУ, "який зараз створює багато проблем для орків".

Роман Червінський роозповів, що полковник СБУ Іван Воронич був убитий п'ятьма пострілами Фото: скриншот

Вбивство полковника СБУ зафіксувала камера

Момент вбивства полковника СБУ зафіксувала камера. На оприлюднених Національною поліцією кадрах можна помітити, що кілер користувався пістолетом із глушником. Джерела в поліції розповіли "Українській правді", що невідомий підійшов до Івана Воронича близько 9 ранку, тричі прицільно вистрілив у нього і втік з місця злочину.

Репортер Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на свої джерела також заявив, що в столиці було вбито офіцера спецпідрозділу "Альфа" СБУ. Він зазначив, що на записах з камер відеоспостереження видно маску на обличчі кілера.

Також Крістофер Міллер повідомив, що СБУ порушила кримінальну справу про вбивство, і агенти спецслужби розслідують злочин разом із правоохоронцями та працюють над затриманням стрільця.

Репортер FT стверджує, що убитий Іван Воронич був співробітником спецпідрозділу "Альфа" Фото: скриншот

У BBC з посиланням на джерела в СБУ уточнили, що досудове розслідування розпочато за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 8 липня у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві повідомляли, що розслідують вбивство чоловіка у Деснянському районі столиці. Повідомлення про стрілянину надійшло правоохоронцям близько 7 ранку. Невідомий застрелив 48-річного місцевого мешканця, коли той сидів у салоні своєї автівки.

26 червня невідомі під Покровськом розправилися з відомим боксером Владиславом Карпачовим і його 50-річною матір'ю.