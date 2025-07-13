Полковника СБУ в Киеве убили иностранцы: в Нацполиции раскрыли детали преступления (фото)

Национальная полиция установила личности исполнителей убийства полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, которое было совершено 10 июля в Голосеевском районе столицы. Ими оказались граждане другой страны — мужчина и женщина.

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Причастных к преступлению удалось установить благодаря совместной работе оперативников полиции Киева и СБУ, следователей и аналитиков криминального анализа. Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому они были ликвидированы, сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, информацию о месте нахождения тайника с оружием для убийства мужчина и женщина получили от спецслужб врага. Выполнив преступное задание, фигуранты пытались "залечь на дно", однако полиции и СБУ удалось их выследить.

По данному факту следственным управлением полиции Киева осуществлялось досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Что известно об убийцах полковника Воронича

Ранее издание "Страна.ua" опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Сообщалось, что полиция разыскивает Гулиеву Нармин, 1991 года рождения, и ее сообщника.

Ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ Фото: Страна.ua

"Указанное лицо может быть вооружено огнестрельным оружием и сопротивляться. При задержании соблюдать меры личной безопасности", — говорится в ориентировке.

Убийство полковника СБУ в Киеве: детали

Утром 10 июля 50-летний полковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе столицы. Офицер направлялся к авто, когда убийца подошел и произвел несколько прицельных выстрелов в упор.

Бывший сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Роман Червинский утверждает, что полковник был убит пятью выстрелами, когда выходил из подъезда около 8 утра. По его словам, погибший боролся с россиянами с 2014 года.

Роман Червинский об убийстве Ивана Воронича Фото: скриншот

Момент убийства полковника СБУ зафиксировала камера. На обнародованных кадрах можно заметить, что киллер пользовался пистолетом с глушителем.

Убийство полковника Воронича в Киеве

Позже в СБУ сообщили, что исполнителями убийства были мужчина и женщина. Они получили от куратора из ФСБ приказ следить за полковником Вороничем, собрать информацию о его распорядке дня и маршрутах.

Напомним, 8 июля в Деснянском районе столицы застрелили мужчину. Он погиб в припаркованной на улице машине.

Фокус также сообщал, что в немецком городе Дорстен были найдены мертвыми гражданка Украины и ее малолетняя дочь.