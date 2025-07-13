Убийство полковника в Киеве: Малюк заявил о ликвидации киллеров (видео)

Бойцы СБУ вычислили и ликвидировали агентов российских спецслужб, которые были причастны к убийству Ивана Воронича — ими оказались мужчина и женщина, которых завербовала ФСБ.

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По данным следствия, преступление было совершено по заданию ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Поисками исполнителей руководил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк. По его словам, агентурно-боевая группа врага заранее проникла в Украину и три дня назад совершила убийство украинского офицера в Киеве.

При попытке задержания злоумышленники открыли ответный огонь. В результате боевого столкновения оба были ликвидированы.

"Хочу напомнить: единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!" — подчеркнул глава СБУ, добавив, что борьба с российскими спецслужбами является приоритетным направлением работы ведомства.

Установлено, что исполнителями убийства были мужчина и женщина. Они получили от куратора из ФСБ приказ следить за полковником Вороничем, собрать информацию о его распорядке дня и маршрутах.

После совершенного убийства киллеры пытались скрываться, однако были оперативно разоблачены. Благодаря слаженным действиям сотрудников СБУ и Департамента уголовного розыска Национальной полиции удалось предотвратить дальнейшие преступления и нейтрализовать угрозу.

Убийство Ивана Воронича: что известно

Неизвестный застрелил полковника СБУ Ивана Воронича в Голосеевском районе Киева, когда тот выходил из дома около 9 утра 10 июля.

Момент убийства полковника СБУ попал на запись камеры видеонаблюдения: на кадрах можно увидеть, что неизвестный подошел к мужчине, произвел пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления. СМИ сообщили, что в столице объявили план-перехват, впрочем киллер пока не найден.

Позже в СМИ сообщили, что за убийством полковника СБУ Воронича может стоять РФ. По словам коллег, его подразделение сыграло одну из ключевых ролей в неожиданном наступлении Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ летом 2024 года.