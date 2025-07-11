Причастен к Курской операции: за убийством полковника СБУ Воронича может стоять РФ, — NYT

Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был застрелен в Киеве утром 10 июля. По словам коллег, его подразделение сыграло одну из ключевых ролей в неожиданном наступлении Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ летом 2024 года.

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В СБУ сообщили, что расследуют преступление, впрочем публично не предоставляли другой информации о преступлении и не называли имени убитого. Американская газета The New York Times пишет, что убийство полковника СБУ Ивана Воронича могла организовать Россия.

"Полковник Воронич принимал очень активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года. Если мотивом является убийство на почве быта, это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, что является совсем другим и потребует комплекса немедленных мер от СБУ", — сказал журналистам Иван Баканов, который возглавлял СБУ с 29 августа 2019 года по 19 июля 2022 года и знал погибшего лично.

Иван Воронич начал работать в СБУ в середине 1990-х годов, рассказал журналистам его бывший коллега на условиях анонимности. По его словам, Воронич некоторое время возглавлял подразделение специальных операций, которое было ответственно за нападения на высокопоставленных вражеских командиров. В частности подразделение, известное как Пятое управление, при технической поддержке от ЦРУ организовало убийство командира российских сепаратистов Арсена Павлова, известного под псевдонимом "Моторола".

Коллеги рассказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полковник Иван Воронич был частью элитного подразделения, отвечавшего за действия в "серой зоне" между линиями фронта. По словам источников журналистов, подразделения застреленного полковника СБУ сыграл ключевую роль во внезапном прорыве ВСУ в Курской области России в августе 2024 года, в результате которого была оккупирована часть российской территории на восемь месяцев.

Народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, офицер ВСУ Юрий Михальчишин также рассказывал, что погибший от огнестрельных ранений в Киеве полковник Иван Воронич в течение многих лет служил в отделе защиты национальной государственности управления СБУ во Львовской области, а после начала Антитеррористической операции в 2014 году перешел в контрразведку и воевал против оккупантов. Участвовал в частности в задержании диверсионной группы "Ямал".

Убийство Ивана Воронича: что известно

Неизвестный застрелил полковника СБУ Ивана Воронича в Голосеевском районе Киева, когда тот выходил из дома около 9 утра 10 июля.

Момент убийства полковника СБУ попал на запись камеры видеонаблюдения: на кадрах можно увидеть, что неизвестный подошел к мужчине, произвел пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления. СМИ сообщили, что в столице объявили план-перехват, впрочем киллер пока не найден.

Журналисты также сообщали, что в Голосеевском районе 10 июля застрелили офицера спецподразделения "Альфа" СБУ.