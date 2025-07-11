Причетний до Курської операції: за вбивством полковника СБУ Воронича може стояти РФ, — NYT

Полковник Служби безпеки України Іван Воронич був застрелений у Києві вранці 10 липня. За словами колег, його підрозділ відіграв одну з ключових ролей у несподіваному наступі Збройних сил України на Курську область РФ влітку 2024 року.

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В СБУ повідомили, що розслідують злочин, втім публічно не надавали іншої інформації про злочин і не називали імені убитого. Американська газета The New York Times пише, що вбивство полковника СБУ Івана Воронича могла організувати Росія.

"Полковник Воронич брав дуже активну участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є вбивство на ґрунті побуту, це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою і вимагатиме комплексу негайних заходів від СБУ", — сказав журналістам Іван Баканов, який очолював СБУ з 29 серпня 2019 року по 19 липня 2022 року та знав загиблого особисто.

Іван Воронич почав працювати в СБУ в середині 1990-х років, розповів журналістам його колишній колега на умовах анонімності. За його словами, Воронич певний час очолював підрозділ спеціальних операцій, що був відповідальний за напади на високопоставлених ворожих командирів. Зокрема підрозділ, відомий як П'яте управління, за технічної підтримки від ЦРУ організував убивство командира російських сепаратистів Арсена Павлова, відомого під псевдонімом "Моторола".

Колеги розповіли, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України полковник Іван Воронич був частиною елітного підрозділу, що відповідав за дії в "сірій зоні" між лініями фронту. За словами джерел журналістів, підрозділи застреленого полковника СБУ відіграв ключову роль у раптовому прориві ЗСУ в Курській області Росії в серпні 2024 року, в результаті якого було окуповано частину російської території на вісім місяців.

Народний депутат Верховної Ради України VII скликання, офіцер ЗСУ Юрій Михальчишин також розповідав, що загиблий від вогнепальних поранень у Києві полковник Іван Воронич протягом багатьох років служив у відділі захисту національної державності управління СБУ у Львівській області, а після початку Антитерористичної операції у 2014 році перейшов у контррозвідку і воював проти окупантів. Брав участь зокрема в затриманні диверсійної групи "Ямал".

Убивство Івана Воронича: що відомо

Невідомий застрелив полковника СБУ Івана Воронича в Голосіївському районі Києва, коли той виходив із будинку близько 9 ранку 10 липня.

Момент вбивства полковника СБУ потрапив на запис камери відеоспостереження: на кадрах можна побачити, що невідомий підійшов до чоловіка, здійснив п'ять прицільних пострілів і втік з місця злочину. ЗМІ повідомили, що в столиці оголосили план-перехоплення, втім кілера наразі не знайдено.

Журналісти також повідомляли, що в Голосіївському районі 10 липня застрелили офіцера спецпідрозділу "Альфа" СБУ.