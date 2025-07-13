Убивство полковника в Києві: Малюк заявив про ліквідацію кілерів (відео)

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію з ліквідації агентів російських спецслужб, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича.

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За даними слідства, злочин було скоєно за завданням ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Пошуками виконавців керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. За його словами, агентурно-бойова група ворога заздалегідь проникла в Україну і три дні тому скоїла вбивство українського офіцера в Києві.

Під час спроби затримання зловмисники відкрили вогонь у відповідь. У результаті бойового зіткнення обох було ліквідовано.

"Хочу нагадати: єдина перспектива ворога на території України — це смерть!" — наголосив голова СБУ, додавши, що боротьба з російськими спецслужбами є пріоритетним напрямом роботи відомства.

Встановлено, що виконавцями вбивства були чоловік і жінка. Вони отримали від куратора з ФСБ наказ стежити за полковником Воронічем, зібрати інформацію про його розпорядок дня і маршрути.

Після скоєного вбивства кілери намагалися переховуватися, проте були оперативно викриті. Завдяки злагодженим діям співробітників СБУ та Департаменту карного розшуку Національної поліції вдалося запобігти подальшим злочинам і нейтралізувати загрозу.

Убивство Івана Воронича: що відомо

Невідомий застрелив полковника СБУ Івана Воронича в Голосіївському районі Києва, коли той виходив із дому близько 9 ранку 10 липня.

Момент убивства полковника СБУ потрапив на запис камери відеоспостереження: на кадрах можна побачити, що невідомий підійшов до чоловіка, зробив п'ять прицільних пострілів і втік із місця злочину. ЗМІ повідомили, що в столиці оголосили план-перехоплення, утім кілера поки що не знайдено.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що за вбивством полковника СБУ Воронича може стояти РФ. За словами колег, його підрозділ зіграв одну з ключових ролей у несподіваному наступі Збройних сил України на Курську область РФ влітку 2024 року.