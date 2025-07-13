Полковника СБУ в Києві вбили іноземці: в Нацполіції розкрили деталі злочину (фото)

Національна поліція встановила особи виконавців вбивства полковника Служби безпеки України Івана Воронича, яке було скоєно 10 липня у Голосіївському районі столиці. Ними виявились громадяни іншої країни — чоловік та жінка.

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Причетних до злочину вдалось встановити завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих та аналітиків кримінального аналізу. Під час затримання підозрювані чинили збройний опір, тож їх було ліквідовано, повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, інформацію про місце знаходження схрону зі зброєю для вбивства чоловік та жінка отримали від спецслужб ворога. Виконавши злочинне завдання, фігуранти намагались "залягти на дно", однак поліції та СБУ вдалося їх вистежити.

За вказаним фактом слідчим управлінням поліції Києва здійснювалось досудове розслідування за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі та процесуальні дії тривають.

Що відомо про вбивць полковника Воронича

Раніше видання "Страна.ua" опублікувало орієнтування на підозрюваних у вбивстві полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Повідомлялось, що поліція розшукує Гулієву Нармін, 1991 року народження, та її спільника.

Орієнтування на підозрюваних у вбивстві полковника СБУ Фото: Страна.ua

"Зазначена особа може бути озброєна вогнепальною зброєю та чинити опір. При затриманні дотримуватись заходів особистої безпеки", — йдеться в орієнтуванні.

Вбивство полковника СБУ в Києві: деталі

Вранці 10 липня 50-річного полковника СБУ Івана Воронича було застрелено у Голосіївському районі столиці. Офіцер прямував до авто, коли вбивця підійшов та здійснив декілька прицільних пострілів впритул.

Колишній співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Роман Червінський стверджує, що полковника було вбито п'ятьма пострілами, коли він виходив з під'їзду близько 8 ранку. За його словами, загиблий боровся з росіянами з 2014 року.

Роман Червінський про вбивство Івана Воронича Фото: скриншот

Момент вбивства полковника СБУ зафіксувала камера. На оприлюднених кадрах можна помітити, що кілер користувався пістолетом із глушником.

Вбивство полковника Воронича в Києві

Пізніше в СБУ повідомили, що виконавцями вбивства були чоловік і жінка. Вони отримали від куратора з ФСБ наказ стежити за полковником Вороничем, зібрати інформацію про його розпорядок дня і маршрути.

Нагадаємо, 8 липня у Деснянському районі столиці застрелили чоловіка. Він загинув у припаркованій на вулиці машині.

Фокус також повідомляв, що у німецькому місті Дорстен були знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька.