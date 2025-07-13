Убийство полковника СБУ: киллеры перешли границу нелегально и ждали прямо под подъездом, — Бутусов

Спецслужбы Российской Федерации совершили убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича с помощью двух наемников, мужчины и женщины, которые прибыли из-за границы. Полковник жил по месту регистрации, поэтому киллер отыскал нужный двор и выстрелил. Тем временем россияне продолжат охотиться на украинских военных, которых легко отыскать.

Related video

Наемников использовали во время одной спецоперации и не планировали, что они выживут, написал журналист и военнослужащий ВСУ Юрий Бутусов на странице Facebook. По его словам, офицерам ВСУ и СБУ стоит подумать о дополнительных мерах безопасности, чтобы до них не добралась РФ.

Сообщение Бутусова появилось вечером 13 июля, через восемь часов после заявления Нацполиции и СБУ о ликвидации стрелка и его помощницы. Журналист рассказал некоторые детали дела, о которых узнал от собственных источников. Согласно информации источников, преступники, нанятые спецслужбами РФ, — это Гулализада Хагани, стрелок, Нармин Гулиева, обеспечивала прикрытие. Оба — граждане Азербайджана, но долгое время жили в России и вращались в криминальном мире, написал журналист.

Убийство полковника СБУ — детали дела Воронича

Бутусов сообщил, что наемники прибыли в Украину в разное время. 15 мая Нармин Гулиева добралась до контрольно-пропускного пункта Маяки-Удобное на границе с Молдовой. Хулализада Хагани пытался перейти границу 20 февраля, за 4 месяца и 21 день до убийства Воронича. Мужчину остановили: выяснилось, что он фигурировал в базе данных полиции как уголовник и мафиози. Вероятно, киллер перешел границу нелегально, отметил журналист.

Убийство полковника СБУ — Бутусов об убийцах Воронича Фото: Скриншот

Журналист заметил невеселое обстоятельство: полковник Воронич жил по адресу регистрации. Его адрес легко установили спецслужбы РФ и наемники несколько дней наблюдали за домом. Наконец его выследили и 10 июля киллер совершил убийство.

Между тем Бутусов сообщил, что в 2025 году уже было покушение на военного в Киеве, но мужчина выжил: имени, даты, обстоятельств не привел. Также были другие случаи, когда наемники спецслужбы РФ совершали теракты "и против военных и против известных волонтеров", написал он.

Убийство полковника СБУ — Бутусов о действиях убийц Воронича Фото: Скриншот

По мнению Бутусова, россияне охотятся за украинцами, причастными к спецоперациям против РФ и сопротивлению в войне. Таким людям опасно жить по месту регистрации, и поэтому лучше так не делать. Среди прочего, журналист предупредил об опасности для полковника СБУ Романа Червинского, который находится под домашним арестом.

"Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям, надо продумать меры безопасности. Российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать засылать новые группы наемных убийц", — написал Бутусов.

Еще один тезис, который появился в заметке журналиста, — возможная связь с нападениями и арестами на азербайджанскую диаспору в РФ. По его мнению, возможна версия, что было давление на определенных людей, которых заставляли совершить преступление по заказу российских спецслужб.

Убийство полковника СБУ — Бутусов об опасности для офицеров СБУ и ВСУ Фото: Скриншот

Отметим, утром 10 июля в Голосеевском районе Киева киллер убил полковника СБУ Ивана Воронича. Позже медиа рассказали, что Воронич был причастен к спецоперациям против РФ и был одним из планировщиков Курской операции.

Напоминаем, утром 13 июля Нацполиция и СБУ сообщили о судьбе фигурантов убийства Воронича.