Убивство полковника СБУ: кілери перейшли кордон нелегально і чекали прямо під під'їздом, — Бутусов

Спецслужби Російської Федерації здійснили убивство полковника Служби безпеки України Івана Воронича за допомогою двох найманців, чоловіка та жінки, які прибули з-за кордону. Полковник мешкав за місцем реєстрації, тому кілер відшукав потрібне подвір'я та вистрелив. Тим часом росіяни продовжать полювати на українських військових, яких легко відшукати.

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Найманців використали під час однієї спецоперації й не планували, що вони виживуть, написав журналіст та військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов на сторінці Facebook. З його слів, офіцерам ЗСУ та СБУ варто подумати про додаткові заходи безпеки, щоб до них не дістала РФ.

Допис Бутусова з'явився увечері 13 липня, через вісім годин після заяви Нацполіції та СБУ про ліквідацію стрільця та його помічниці. Журналіст розповів деякі деталі справи, про які дізнався від власних джерел. Згідно з інформацією джерел, злочинці, найняті спецслужбами РФ, — це Гулализада Хагані, стрілець, Нармін Гулієва, забезпечувала прикриття. Обоє — громадяни Азербайджану, але тривалий час жили в Росії та обертались у кримінальному світі, написав журналіст.

Убивство полковника СБУ — деталі справи Воронича

Бутусов повідомив, що найманці прибули в Україну у різний час. 15 травня Нармін Гулієва дісталась до контрольно-пропускного пункту Маяки-Удобне на кордоні з Молдовою. Хулализада Хагані намагався перейти кордон 20 лютого, за 4 місяці та 21 день до убивства Воронича. Чоловіка спинили: з'ясувалось, що він фігурував у базі даних поліції як кримінальник та мафіозі. Ймовірно, кілер перейшов кордон нелегально, зауважив журналіст.

Убивство полковника СБУ - Бутусов про убивць Воронича Фото: Скриншот

Журналіст зауважив невеселу обставину: полковник Воронич жив за адресою реєстрацією. Його адресу легко встановили спецслужби РФ і найманці кілька днів наглядали за будинком. Врешті його вистежили й 10 липня кілер вчинив убивство.

Тим часом Бутусов повідомив, що у 2025 році вже був замах на військового, але чоловік вижив: імені, дати, обставин не навів. Також були інші випадки, коли найманці спецслужби РФ вчиняли теракти "і проти військових і проти відомих волонтерів", написав він.

Убивство полковника СБУ - Бутусов про дії убивць Воронича Фото: Скриншот

На думку Бутусова, росіяни полюють за українцями, дотичними до спецоперацій проти РФ та спротиву у війні. Таким людям небезпечно жити за місцем реєстрації, і тому краще так не робити. Серед іншого, журналіст попередив про небезпеку для полковника СБУ Романа Червінського, який перебуває під домашнім арештом.

"Усім офіцерам ЗСУ та СБУ, деяким відомим громадським діячам, треба продумати заходи безпеки. Російські спецслужби, безумовно, будуть продовжувати засилати нові групи найманих вбивць", — написав Бутусов.

Ще одна теза, яка з'явилась у дописі журналіста, — можливий зв'язок з нападами та арештами на азербайджанську діаспору у РФ. На його думку, можлива версія, що був тиск на певних людей, яких примушували вчинити злочин на замовлення російських спецслужб.

Убивство полковника СБУ - Бутусов про небезпеку для офіцерів СБУ та ЗСУ Фото: Скриншот

Зазначимо, зранку 10 липня у Голосіївському районі Києва кілер убив полковника СБУ Івана Воронича. Згодом медіа розповіли, що Воронич був причетним до спецоперацій против РФ та був одним з планувальників Курської операції.

Нагадуємо, зранку 13 липня Нацполіція та СБУ повідомили про долю фігурантів убивства Воронича.