Четвертий напад на Сергія Стерненка: що відомо про замах (фото)

На українського волонтера та блогера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. Фокус зібрав інформацію про те, що наразі відомо про інцидент.

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В четвер, 1 травня, о 13:32 у своєму Telegram-каналі блогер написав, що на нього був скоєний напад. Сергій Стерненко додав, що він поранений.

Пізніше активіст уточнив, що загрози його життю немає. У нападі він звинуватив росіян та закликав активніше донатити на Сили оборони України.

Фото: скриншот

О 13:40 волонтер повідомив, що нападницю затримано. Він подякував Службі безпеці України за "блискавичну реакцію".

"Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя", — додав Сергій Стерненко.

Постраждалий також записав голосове повідомлення. Він повідомив, що має легке поранення, та попросив знайомих зараз його не турбувати дзвінками.

Згодом активіст додав, що його вже прооперували й чоловік відходить від операції. Сергій Стерненко додав, що куля пройшла навиліт й життєво важливі органи не зачепила.

В СБУ повідомили, що запобігли вбивству активіста і волонтера Сергія Стерненка та затримали нападницю.

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", — додали там.

У відомстві зазначили, що життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Нині тривають оперативно-слідчі дії.

Нападниця на Сергія Стерненка Фото: СБУ

Замах на Сергія Стерненка: реакція

На замах на Сергія Стерненка відреагував народний депутат України від політичної партії "Європейська солідарність" член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко. Він побажав активісту сил та здоров'я й також звинуватив у нападі росіян.

Депутат розповів, що є список людей, на яких, за його словами, полюють росіяни.

"Все досить серйозно. Тому будьте обережні. СБУ — молодці", — написав Олексій Гончаренко.

Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Також прокоментував замах на Сергія Стерненка український юрист, адвокат Євген Пронін. Він також відмітив роботу СБУ.

Реакція Сергія Проніна

Напад прокоментував екскомандир відділення 24 ОШБ "Айдар" з позивним "Ріка". Він також звинуватив в замаху росіян, зазначивши, що напад скоїла жінка. Вона вже затримана.

Сергій Стерненко: що про нього відомо

Активіст та блогер народився 20 березня 1995 року у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області. Він закінчив Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю "Правознавство", а потім — Одеський університет ім. Мечникова за тією ж спеціальністю.

У 2014 році приєднався до Євромайдану в Одесі. Також брав участь у Революції Гідності у центрі Києва.

Напади на Сергія Стерненка

Вперше на Сергія Стерненка біля його будинку напали двоє невідомих 7 лютого 2018 року. Активіст відразу звинуватив в організації нападу мера Одеси Геннадія Труханова і назвав його помстою за громадську діяльність.

Пізніше, 1 травня 2018 року в Одесі невідомий вистрілив Стерненку в потилицю з травматичного пістолета. Активісту вдалося затримати нападника. У 2023 році Приморський районний суд Одеси засудив Баймукашева до 10 років позбавлення волі за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. ​

Сергій Стерненко та виконавець другого нападу.

Третій напад на активіста був 24 травня 20218 року біля його будинку в Одесі. У ході сутички активіст смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова, другий — Олександр Ісайкул — втік з місця події. Стерненко також отримав поранення руки.

У червні 2020 Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. У 2023 році ця справа була закрита, оскільки сторона обвинувачення не змогла довести його провину.

Додамо, що 30 листопада 2024 Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою Наталією Усатенко. Вперше він прокоментував заручини в березні 2025 року.