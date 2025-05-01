Замах на Стерненка: у Раді попередили, що РФ полює на цілу низку людей

Український активіст і волонтер Сергій Стерненко заявив про напад на нього 1 травня. Він повідомив, що під час замаху отримав поранення. Народний депутат України Олексій Гончаренко зазначив, що є список людей, на яких полюють російські спецслужби.

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Допис депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Сил та здоровʼя Стерненку", — написав нардеп.

Гончаренко заявив, що існує перелік людей, яких в Україні намагаються ліквідувати росіяни.

"Прямо зараз є список людей, на яких полюють росіяни. Все досить серйозно. Тому будьте обережні", — написав парламентар.

Він також схвально відгукнувся про роботу Служби безпеки України.

Замах на Сергія Стерненка: деталі

Одразу після допису про замах Стерненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що має легке поранення й загрози його життю немає, а нападницю затримали співробітники СБУ.

В пресслужбі відомства також повідомили, що на Стерненка напали з вогнепальною зброєю, і нападницю було затримано на місці.

Попередні замахи на Стерненка

На активіста Сергія Стерненка було вчинено три напади у 2018 році. За словами одесита, третій напад стався пізно ввечері 24 травня біля його будинку. Двоє чоловіків — Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул — нанесли йому ножове поранення, а також активіст отримав струс мозку. Іван Кузнецов під час сутички також отримав поранення ножем, від якого помер. Олександру Ісайкулу вдалося втекти. Проти Сергія Стерненка відкрили справу щодо перевищення необхідної самооборони, яку Приморський районний суд міста Одеси закрив 26 грудня 2023 року.

Після початку повномасштабного вторгнення активіст і блогер Сергій Стерненко зайнявся волонтерством і почав збирати гроші на ударні дрони для Сил оборони України.

Нагадаємо, 20 квітня Сергій Стерненко повідомляв, що РФ почала застосовувати "Шахеди" для коригування ударів і розвідки.