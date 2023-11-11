Полковник ССО Червінський міг координувати атаку на "Північний потік", — WP

Анонімні джерела зазначили, що перед НП на газопроводах група людей нібито орендувала яхту для встановлення вибухових пристроїв. Усе це міг координувати український офіцер. Сам Роман Червінський через адвокатів спростовує подібні звинувачення і стверджує, що ці "домисли" поширюються російською пропагандою.

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Полковник Сил спеціальних операцій Роман Червінський може бути причетний до планування підриву російського газопроводу "Північний потік". Про це пише газета The Washingtom Post у матеріалі, який було опубліковано 11 листопада.

Журналісти зазначають, що даними з ними поділилися офіційні особи України та інших країн Європи, які нібито були обізнані про деталі таємної операції. За їхніми даними, український військовослужбовець зіграв центральну роль і координував атаку на газопровід.

За словами анонімних джерел, він нібито підтримував групу людей, яка орендувала яхту під вигаданими іменами і використовувала глибоководне водолазне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на газопроводах.

Український військовослужбовець міг координувати операцію з вибухів на "Північному потоці" Фото: УП

У результаті, 26 вересня минулого року ці дії призвели до масштабних витоків на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що йдуть з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Жодних підтверджень цієї версії надано не було.

Окремо знайомі з роллю Романа Червінського люди зазначають, що він діяв не один і не займався плануванням операції. Полковник нібито отримував накази від більш високопоставлених українських чиновників, які підпорядковувалися голові Генштабу Валерію Залужному. Усі джерела погодилися оприлюднити цю інформацію на умовах анонімності.

У The Washington Post зазначили, що Роман Червінський чудово підходив на цю роль, адже обіймав керівні посади у військовій розвідці та СБУ, а також був близьким до ключових керівників ЗСУ та Сил оборони.

При цьому, через адвоката військовослужбовець відкидає всі звинувачення і не визнає свою провину.

"Усі домисли про мою причетність до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою і не мають під собою жодних підстав", — ідеться в повідомленні.

У матеріалі також наголошується, що ця операція була проведена без відома президента України Володимира Зеленського, який до цього неодноразово заперечував причетність ЗСУ до вибуху трубопроводів, адже він не віддавав таких наказів. Валерій Залужний також стверджує, що участі Києва там не було.

Роман Червінський: звинувачення та інші операції

З квітня 2023 року Роман Червінський перебуває під арештом у Києві, його обвинувачують у перевищенні службових повноважень після ракетної атаки ЗС РФ по аеродрому Канатове в Кіровоградській області.

Полковника звинувачують у тому, що він без дозволу начальства намагався виманити російського льотчика на територію України і видав йому координати. У результаті це призвело до ракетної атаки на аеродром. Загинув 1 військовослужбовець, а ще 17 дістали поранення.

Сам Роман Червінський стверджує, що діяв за наказом, тому свій арешт називає політичною розправою за критику на адресу глави держави.

"В операції з вербування російського льотчика брали участь підрозділи СБУ, ВПС і Сил спеціальних операцій. Операція була схвалена головнокомандувачем Валерієм Залужним", — заявив військовослужбовець у листі журналістам.

Також Роман Червінський раніше брав участь в інших операціях. Наприклад, за інформацією ЗМІ, 2020 року він координував операцію з виманювання бійців ПВК "Вагнер" у Мінськ. Тоді затримали 33 найманців, яких звинуватили в підготовці заворушень перед виборами президента.

Військовослужбовець зазначив, що план захоплення бойовиків після їхньої поїздки в Білорусь було зірвано через витік інформації, і він нібито стався з вини співробітників ОП.

У коментарі журналістам він ще розповів, що "планував і здійснював" операції з убивства лідерів проросійських сепаратистів і з "викрадення свідка", який міг підтвердити той факт, що саме Росія збила над Донбасом літак авіакомпанії Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 осіб.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року, на російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск упав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".

10 жовтня ЗМІ написали, що Польща надала докази причетності Росії до підриву "Північних потоків". При цьому, в німецькому уряді скептично ставляться до повідомлень про причетність РФ до вибуху на "Північних потоках" і вважають це можливим відволікаючим маневром з боку Варшави.