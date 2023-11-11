Полковник ССО Червинский мог координировать атаку на "Северный поток", — WP

Анонимные источники отметили, что перед ЧП на газопроводах группа людей якобы арендовала яхту для установки взрывных устройств. Все это мог координировать украинский офицер. Сам Роман Червинский через адвокатов опровергает подобные обвинения и утверждает, что эти "домыслы" распространяются российской пропагандой.

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Полковник Сил специальных операций Роман Червинский может быть причастен к планировании подрыва российского газопровода "Северный поток". Об этом пишет газета The Washingtom Post в материале, который был опубликован 11 ноября.

Журналисты отмечают, что данными с ними поделились официальные лица Украины и других стран Европы, которые якобы были осведомлены о деталях тайной операции. По их данным, украинский военнослужащий сыграл центральную роль и координировал атаку на газопровод.

По словам анонимных источников, он якобы поддерживал группу людей, которая арендовала яхту под вымышленными именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

Украинский военнослужащий мог координировать операцию по взрывам на "Северном потоке" Фото: УП

В результате, 26 сентября прошлого года эти действия привели к масштабным утечкам на газопроводах Nord Stream 1 и 2, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. Никаких подтверждений этой версии предоставлено не было.

Отдельно знакомые с ролью Романа Червинского люди отмечают, что он действовал не один и не занимался планированием операции. Полковник якобы получал приказы от более высокопоставленных украинских чиновников, которые подчинялись главе Генштаба Валерию Залужному. Все источники согласились обнародовать эту информацию на условиях анонимности.

В The Washington Post отметили, что Роман Червинский прекрасно подходил на эту роль, ведь занимал руководящие должности в военной разведке и СБУ, а также был близок к ключевым руководителям ВСУ и Сил обороны.

При этом, через адвоката военнослужащий отвергает все обвинения и не признает свою вину.

"Все домыслы о моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой и не имеют под собой никаких оснований", — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что эта операция была проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского, который до этого неоднократно отрицал причастность ВСУ к взрыву трубопроводов, ведь он не отдавал таких приказов. Валерий Залужный также утверждает, что участия Киева там не было.

Роман Червинский: обвинения и другие операции

С апреля 2023 года Роман Червинский находится под арестом в Киеве и его обвиняют в превышении служебных полномочий после ракетной атаки ВС РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Полковника обвиняют в том, что он без разрешения начальства пытался выманить российского летчика на территорию Украины и выдал ему координаты. В результате это привело к ракетной атаке на аэродром. Погиб 1 военнослужащий, а еще 17 получили ранения.

Сам Роман Червинский утверждает, что действовал по приказу, поэтому свой арест называет политической расправой за критику в адрес главы государства.

"В операции по вербовке российского летчика участвовали подразделения СБУ, ВВС и Сил специальных операций. Операция была одобрена главнокомандующим Валерием Залужным", — заявил военнослужащий в письме журналистам.

Также Роман Червинский ранее участвовал в других операциях. К примеру, по информации СМИ, в 2020 году он координировал операцию по выманиваю бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск. Тогда задержали 33 наемников, которых обвинили в подготовке беспорядков перед выборами президента.

Военнослужащий отметил, что план по захвату боевиков после их поездки в Беларусь был сорван из-за утечки информации и она якобы произошла по вине сотрудников ОП.

В комментарии журналистам он еще рассказал, что "планировал и осуществлял" операции по убийству лидеров пророссийских сепаратистов и по "похищению свидетеля", который мог подтвердить тот факт, что именно Россия сбила над Донбассом самолет авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибло 298 человек.

Напомним, 26 сентября 2022 года, на российском газопроводе "Северный поток-2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. После этого стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".

10 октября СМИ написали, что Польша предоставила доказательства причастности России к подрыву "Северных потоков". При этом, в немецком правительстве скептически относятся к сообщениям о причастности РФ к взрыву на "Северных потоках" и считают это возможным отвлекающим маневром со стороны Варшавы.