СБУ оголосила про підозру військовому, який намагався викрасти літак РФ (фото)

Слідство вважає, що самовільні дії одного з командирів частини допомогли окупантам дізнатися про координати аеродрому, що призвело до знищення техніки та загибелі особового складу.

Related video

СБУ спільно з Офісом генерального прокурора повідомила про підозру військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій, Роману Червінському, чиї самовільні дії, за результатами слідства, призвели до ракетних обстрілів ворогом аеродрому "Канатово" в Кіровограді. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Було повністю знищено 2 бойові винищувачі ЗС ЗСУ, отримали значні пошкодження злітна смуга та інша техніка.

У матеріалах справи сказано, що Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести так звану "спецоперацію" з метою заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Зазначено, що завдання проводилося за нібито згодою російського пілота, який прийняв пропозицію перейти на бік України.

Представники спецслужб зазначають, що "операція" проводилася Червінським, незважаючи на заперечення СБУ і без згоди від відповідних держорганів, внаслідок чого російські окупанти змогли дізнатися про координати військового аеродрому "Канатово" та позиції особового складу з технікою.

У матеріалах слідства зазначено, що ці дії спричинили витік інформації, після чого ворог зміг обстріляти аеродром, що призвело до знищення техніки та жертв.

Прес-служба зазначає, що голова СБУ Василь Малюк назвав Червінського "негідником, який діяв на свій розсуд".

"СБУ та ГУР МО одразу висловили свої зауваження щодо цього плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на свій розсуд… Жодні хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового та поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", – наголосив голова СБУ.

У відомстві повідомили, що розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України і вживаються комплексні заходи щодо притягнення всіх причетних до відповідальності.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження через невдалу спробу українських захисників викрасти російський літак. При цьому спецслужби РФ знали про все та вели свою гру.

Також, 19 квітня, співробітники СБУ викрили екс-депутата, який розповсюджував матеріали з виправданням агресії РФ серед мешканців Харківської області.