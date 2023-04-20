Зухвала спецоперація: військових ЗСУ судитимуть за спробу викрасти російський літак, — ЗМІ

Спецслужби РФ, за словами журналістів, знали про операцію та вели власну гру, намагаючись вивідати в українських бійців секретну інформацію. Літак у зазначений час не прилетів, а російська армія натомість завдала ракетних ударів по аеродрому.

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Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через неуспішну спробу українських захисників викрасти російський літак. Про це йдеться в матеріалі "Української правди" "Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ".

Повідомляється, що від квітня до липня 2022 року кілька військовослужбовців ССО, серед яких був ексрозвідник Роман Червінський, цивільний айтівець, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського льотчика і вмовити його перегнати в Україну військовий літак.

Вони розробили план, згідно з яким російському пілоту в зазначений час нададуть "квадрат", на якому він зможе приземлитися. Російський пілот мав зімітувати аварію, і його б "взяли в полон". Він та його родина отримали б нові документи і кошти.

Під час підготовки операції, українські захисники випитували в пілота необхідні дані про те, хто віддає їм наказ та хто керує їхньою роботою.

Як виявилося пізніше, водночас російські спецслужби вели власну гру, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Як запевняють учасники "спецоперації", жодних даних ворогу вони не видавали, а операція була погоджена із Генштабом і СБУ.

Згідно із домовленістю, російський літак мав приземлитися на військовому аеродромі "Канатове", що під Кропивницьким. Але того дня літак не прилетів, а РФ натомість ударила ракетами по аеродрому. Того дня загинув один український військовий, було знищено чимало військової техніки та пошкоджені будівлі аеродрому.

Події операції публічно підтвердив журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Він фіксував розмови українських військових з росіянами. Також виданню цю інформацію підтвердило джерело у ГУР Міноборони. Ініціатори операції звертались до ГУР для співпраці, однак там відмовились, вважаючи ідею безперспективною.

У серпні 2022 року за фактом невдалого викрадення літака СБУ розпочала кримінальне провадження за ст. "державна зрада" і "перевищення влади". Покарання передбачає довічне ув'язнення.

За матеріалами слідства, військовий Червінський не погодив операцію з розвідкою, чим перевищив свої повноваження. Він же, як говорять в СБУ, самостійно ухвалив рішення про відправлення на аеродром для зустрічі російського літака військових.

"На запит "Української правди" СБУ відмовилась повідомляти деталі справи, посилаючись на таємницю слідства. Сили спеціальних операцій не відповіли на прохання про коментар. Офіс президента, якого ексрозвідник Червінський звинувачує в тиску, від коментаря відмовився. Сам Червінський вважає переслідування політично мотивованим. Він пов'язує його з так званим "вагнергейтом" – зірваною операцією 2020-го року із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", — йдеться в публікації.

Зазначається, що розвідник Червінський був серед тих, хто організовував спецоперацію із затримання "вагнерівців" у Білорусі, яка потім зірвалася. Група розвідників, серед яких був і Червінський, тоді звинуватила Офіс президента у зриві спецоперації, і його разом із колегами звільнили з розвідки та анулювали їхні закордонні паспорти.

Журналісти ж висловили сумніви щодо звинувачень військовослужбовців, бо виявилося, що один військовий зміг керувати бійцями з різних підрозділів і за 4 місяці підготовки купку "ентузіастів" не зупинило керівництво жодного відомства.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото багатоцільового безпілотника "Орлан", який наче приземлили українські льотчики-штурмовики. У дописі пожартували, що БПЛА не витримав українського духу та виявив бажання здатися в полон ЗСУ.

Нагадаємо, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів багатоцільових винищувачів F-16 воювати на боці України.