Пілоти ЗСУ "приземлили" ворожий "Орлан", — соцмережі (фото)

У Telegram-каналах зазначають, що російський дрон збили за допомогою штурмової авіації. Офіційних підтверджень стосовно ліквідації БПЛА українськими пілотами наразі немає.

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Російський БПЛА "Орлан" вивели з ладу пілоти-штурмовики. Про це йдеться 18 квітня у повідомленні Telegram-каналу "Буревій".

Цей БПЛА російські загарбники активно використовують для розвідки. У мережі з'явилося фото багатоцільового безпілотника "Орлан", який наче приземлили українські льотчики-штурмовики.

У дописі пожартували, що БПЛА не витримав українського духу та виявив бажання здатися в полон ЗСУ. Офіційних підтверджень про те, що російський розвідувальний безпілотник збили українські пілоти наразі немає.

"Російський "Орлан" виявився не таким спритним, як наші льотчики штурмовики", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 3 квітня командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський оцінив боротьбу ЗРК "Стріла-10" з БПЛА РФ. Він розповів, що за тиждень сумарно українські захисники знищили 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала". У такий спосіб вони вдосконалюють навички боротьби з російськими безпілотниками, які регулярно порушують повітряний простір нашої держави. Він підкреслив злагоджені дії зенітників. Особливу увагу звернув на ефективну роботу бійців 28-ї та 93-ї бригад ЗСУ. Ворожа артилерія постійно намагається завадити захисникам, але українські воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ. Вони швидко фіксують безпілотники досить малих розмірів в повітрі та точно їх знищують.

Російські ЗМІ повідомили, що росіяни обіцяють застосувати в Україні нові бойові дрони "Коршун". Цей безпілотник літакового типу можна запускати з рук або з землі. Як відзначають розробники, це значна перевага апарата перед іншими аналогами, більшості з яких потрібна стартова катапульта, наприклад, "Орланам" або "Елеронам". Підготовка катапульти займає близько 20 хвилин, а цей час противник може обстріляти позицію з артилерії чи РСЗО.