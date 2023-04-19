"Роздавав проросійські агітки": СБУ повідомила про підозру екснардепу Комуністичної партії

Співробітники СБУ викрили колишнього депутата, що вважав "правильними" дії Кремля і переконував у цьому мешканців Харківської області. Журналісти з’ясували, що йдеться про Павла Тищенка.

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Служба безпеки України повідомила колишньому депутату про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів з виправданням агресії РФ. Про це повідомили у пресслужбі відомства сьогодні, 19 квітня.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії", — розповіли в СБУ.

За даними слідства, екснардеп власноруч роздавав мешканцям Харківщини проросійські агітаційні листівки та переконував їх у "правильності" дій РФ.

"Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави", — зазначили в пресслужбі.

Журналісти NV з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах написали, що зловмисником є Павло Тищенко.

Уродженець села Вільховатка у Харківській області був депутатом III скликання від Комуністичної партії України. Також Тищенко був керівником проросійської організації "Трудова Харківщина" та, за даними медіа, "брав активну участь у проросійських мітингах".

Нагадаємо, 18 квітня у СБУ повідомили про затримання доньки колаборанта на Вінниччині. Жінка була "начальницею відділу освіти" в окупованій росіянами Чорнобаївці та втекла з села після його звільнення.

Раніше, 17 квітня, пресслужба СБУ оприлюднила запис розмови російського загарбника зі своєю дружиною. Він розповів жінці, як йому наказали вбивати неповнолітніх українців.