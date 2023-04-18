Втекла під Вінницю і видавала себе за переселенку: СБУ затримала дочку колаборанта з Чорнобаївки

Жінка, як стверджують силовики, організовувала та брала участь у пропагандистських заходах та їздила на форум до РФ під назвою "Ми разом з Росією".

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У Вінницькій області служба безпеки України затримала доньку колаборанта, який після окупації Чорнобаївки очолив окупаційну владу в селі. Жінка підтримала загарбників та посіла місце "начальниці відділу освіти", а після звільнення села втекла до Вінниччини, де оформилася як переселенка і зажила спокійним життям. Про викриття колаборантки повідомили в пресслужбі СБУ.

Як повідомляють в СБУ, підозрювану затримали під час комплексних заходів на Вінниччині. 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

За протекції її батька, Турульову призначили очільницею "відділу освіти". Колаборантка, повідомляють в СБУ, займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території окупованої громади — змушувала місцевих педагогів працювати на РФ та провадила розрахунки в російських рублях.

Також жінка організовувала та брала участь у пропагандистських заходах та їздила на форум до РФ під назвою "Ми разом з Росією".

Коли Чорнобаївку звільнили від окупантів, Турульова втекла на Вінниччину, де поселилася і оформилася як вимушена переселенка.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора). Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення", — зазначили в СБУ.

Росіяни зґвалтували та вбили відому колаборантку з Горлівки. Вбивство Любові Блонської викликало широкий резонанс, оскільки колаборантка була досить відомою у місті.

Колаборанта з "ЛНР" Леоніда пасічника тиждень протримали на карантині перед зустріччю з Путіним. У телефонній розмові глава ЛНР поскаржився на побутові умови, які йому створили в Москві.