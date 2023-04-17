"Забодався лежати": Пасічника перед зустріччю з Путіним тиждень протримали під замком, — ЗМІ (аудіо)

Глава окупаційної адміністрації Луганської області у грудні минулого року приїхав до Москви, щоб отримати з рук глави РФ орден. Перед зустріччю колаборантові довелося безвилазно сидіти у номері готелю.

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Так званий "тимчасово виконуючий обов'язки" голови "ЛНР" Леонід Пасічник тиждень пробув на карантині для того, щоб 20 грудня 2022 року зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це 17 квітня повідомило "Радіо Свобода".

Журналістам медіа став доступний аудіозапис, який вони отримали від своїх джерел в одній з українських спецслужб.

На плівці – розмова Леоніда Пасічника зі своїм помічником Олександром Сорокою (за даними джерела медіа – екс-співробітник Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ). У телефонній розмові глава ЛНР поскаржився на побутові умови, які йому створили в Москві.

"Я безвилазно сиджу в кімнаті. Мене тут закрили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день, вже всі боки болять, дупа болить, вже забодався лежати", — сказав Пасічник.

"Голову ЛНР" також не влаштовував режим утримання, оскільки з номера протягом тижня перед зустріччю з Володимиром Путіним йому заборонили виходити навіть до коридору готелю. Їжу йому доставляли у номер.

Крім того, у розмові йшлося про внутрішні конфлікти в так званій "ЛНР". Зокрема про те, що Пасічник не контролює керівника так званого міністерства внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

Нагадаємо, 20 грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін нагородив орденами колаборантів, які очолюють окупаційні адміністрації в Україні. Серед них був і "тимчасово виконуючий обов'язки голови ЛНР" Леонід Пасічник.

Також у лютому 2022 року ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін боїться підпускати людей через коронавірус. За інформацією журналістів, тих, кого підпускають до президента РФ, тримають на суворому карантині. А охорона Путіна стежить, щоб ніхто з гостей не наклав на себе руки.