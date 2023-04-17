"Забодался лежать": Пасечника перед встречей с Путиным неделю продержали взаперти, — СМИ (аудио)

Глава оккупационной администрации Луганской области в декабре прошлого года приехал в Москву, чтоб получить из рук главы РФ орден. Перед встречей коллаборанту пришлось безвылазно сидеть в номере отеля.

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Так называемый "временно исполняющий обязанности" главы "ЛНР" Леонид Пасечник неделю пробыл на карантине для того, чтобы 20 декабря 2022 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 17 апреля сообщило "Радио Свобода".

Журналистам медиа стала доступна аудиозапись, которую они получили от своих источников в одной из украинских спецслужб.

На пленке — разговор Леонида Пасечника своим помощником Александром Сорокой (по данным источника медиа — экс-сотрудник Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ). В телефонном разговоре "глава ЛНР" пожаловался на бытовые условия, которые ему создали в Москве.

"Я безвылазно сижу в комнате. Меня здесь закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, жопа болит, уже забодался лежать", — сказал Пасечник.

"Главу ЛНР" также не устраивал режим содержания, так как из номера в течение недели перед встречей с Владимиром Путиным ему запретили выходить даже в коридор гостиницы. Еду ему доставляли в номер.

Кроме того в разговоре шла речь о внутренних конфликтах в так называемой "ЛНР". В частности речь и о том, что Пасечник не контролирует руководителя так называемого министерства внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета.

Напомним, 20 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин наградил орденами коллаборантов, которые возглавляют оккупационные администрации в Украине. Среди них был и "временно исполняющей обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Также в феврале 2022 года мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин боится подпускать к себе людей из-за коронавируса. По информации журналистов, те, кого подпускают к президенту РФ — держат на строгом карантине. А охрана Путина следит, чтобы никто из гостей не покончил с собой.