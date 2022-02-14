Путин уже 2 года боится подпускать к себе людей из-за коронавируса, — The Insider

По информации журналистов, те, кого подпускают к президенту РФ — держат на строгом карантине. А охрана Путина следит, чтобы никто из гостей не покончил с собой.

С марта 2020 года президент РФ Владимир Путин держит себя в изоляции и разными изощренными способами близко не подпускает к себе людей, боясь заболеть COVID-19. Тех, кому все же необходимо встретиться с главой России, заставляют сидеть на карантине и сдавать тесты. Об этом в своем обзоре пишет издание The Insider.

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Как сообщают журналисты, уже 2 года Путин большую часть времени проводит в изоляции в специально построенной "чистой зоне" в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Вместе с Путиным без права покидать "зону" после работы находятся самые близкие его подручные: охрана, адъютанты, работники службы протокола и личный оператор. Другой обслуживающий персонал, например пилотов путинского самолета, держат на карантине перед началом работы.

Примечательно, что в сочинской резиденции Путина построили такой же кабинет, как в "чистой зоне" в Ново-Огарево, чтобы скрыть истинное местоположение главы РФ.

Еще одним средством защиты лидера РФ от вируса стал "дезинфицирующий туннель" — специальный коридор в Ново-Огарево, который обрабатывает спецраствором каждого, кто через него проходит. Это тоннель установили летом 2020 года, когда волна пандемии начала спадать. В то время Путин стал проводить личные встречи.

В июне 2020 года перед парадом Победы, который тогда перенесли из-за пандемии, около 80 ветеранов Второй мировой войны вынуждены были 2 недели провести на карантине. После этого их посадили наблюдать за парадом в компании с Путиным.

В апреле 2021 года лидер РФ заверил, что он дважды привился российской вакциной "Спутник V" (до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения). Несмотря на это Путин продолжил жить в изоляции и заставлять всех посетителей проходить карантин. Это касалось, в том числе, и ближайших соратников Путина. Так, в феврале 2022 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отпраздновал на карантине в одиночестве свое 60-летие. И все ради встречи с Путиным, который наградил Миллера государственной наградой.

Примечательно, что охрана президента РФ запретила всем сидящим на карантине иметь при себе алкоголь, кофе и колюще-режущие предметы, чтобы "не провоцировать у людей суицидальные мысли".

Как ранее сообщал Фокус, Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался пройти российский тест на COVID-19 по прибытию в Москву 7 февраля, на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Именно поэтому лидера Франции держали на большом расстоянии от главы Кремля во время переговоров.

Напомним, что во время встречи 7 февраля Владимир Путин заставил Эмманюэля Макрона не только сидеть от него на почтительном расстоянии, но и 5 часов слушать монолог о том, как Запад обманывал Россию последние 30 лет.