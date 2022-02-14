Путін уже 2 роки боїться підпускати до себе людей через коронавірус, — The Insider

За інформацією журналістів, ті, кого підпускають до президента РФ, тримають на суворому карантині. А охорона Путіна стежить, щоб ніхто з гостей не наклав на себе руки.

З березня 2020 року президент РФ Володимир Путін тримає себе в ізоляції та різними витонченими способами близько не підпускає до себе людей, боячись захворіти на COVID-19. Тих, кому все ж таки необхідно зустрітися з главою Росії, змушують сидіти на карантині та здавати тести. Про це у своєму огляді пише видання The Insider.

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Як повідомляють журналісти, вже 2 роки Путін більшу частину часу проводить в ізоляції у спеціально побудованій "чистій зоні" у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. Разом із Путіним без права залишати "зону" після роботи знаходяться найближчі його підручні: охорона, ад'ютанти, працівники служби протоколу й особистий оператор. Інший обслуговчий персонал, наприклад пілотів путінського літака, тримають на карантині перед початком роботи.

Варто зазначити, що в сочинській резиденції Путіна збудували такий самий кабінет, як у "чистій зоні" в Ново-Огарьово, щоб приховати справжнє розташування глави РФ.

Ще одним засобом захисту лідера РФ від вірусу став дезінфікувальний тунель — спеціальний коридор у Ново-Огарьово, який обробляє спецрозчином кожного, хто через нього проходить. Цей тунель встановили влітку 2020 року, коли хвиля пандемії почала спадати. На той час Путін почав проводити особисті зустрічі.

У червні 2020 року перед парадом Перемоги, який тоді перенесли через пандемію, майже 80 ветеранів Другої світової війни змушені були провести два тижні на карантині. Після цього їх посадили спостерігати за парадом у компанії з Путіним.

У квітні 2021 року лідер РФ запевнив, що він двічі прищепився російською вакциною "Супутник V" (досі не схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я). Незважаючи на це, Путін продовжив жити в ізоляції і змушувати всіх відвідувачів проходити карантин. Це стосувалося, зокрема, й найближчих соратників Путіна. Так, у лютому 2022 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер відсвяткував на карантині на самоті своє 60-річчя. І все заради зустрічі з Путіним, який нагородив Міллера державною нагородою.

Варто зазначити, що охорона президента РФ заборонила всім, хто сидить на карантині, мати при собі алкоголь, каву і колюче-ріжучі предмети, щоб "не провокувати у людей суїцидальні думки".

Як раніше повідомляв Фокус, Президент Франції Емманюель Макрон відмовився пройти російський тест на COVID-19 після прибуття до Москви 7 лютого, на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Саме тому лідера Франції тримали на великій відстані від глави Кремля під час переговорів.

Нагадаємо, що під час зустрічі 7 лютого Володимир Путін змусив Емманюеля Макрона не лише сидіти від нього на шанобливій відстані, а й 5 годин слухати монолог про те, як Захід обманював Росію останні 30 років.