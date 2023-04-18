Сбежала под Винницу и выдавала себя за переселенку: СБУ задержала дочь коллаборанта из Чернобаевки

Женщина, как утверждают силовики, организовывала и участвовала в пропагандистских мероприятиях и ездила на форум в РФ под названием "Мы вместе с Россией".

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В Винницкой области служба безопасности Украины задержала дочь коллаборанта, который после оккупации Чернобаевки возглавил оккупационную власть в селе. Женщина поддержала захватчиков и заняла место "начальницы отдела образования", а после освобождения села сбежала в Винницкую область, где оформилась как переселенка и зажила спокойной жизнью. О разоблачении коллаборантки сообщили в пресс-службе СБУ.

Как сообщают в СБУ, подозреваемую задержали во время комплексных мер в Винницкой области. 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

По протекции ее отца, Турулеву назначили главой "отдела образования". Коллаборантка, сообщают в СБУ, занималась внедрением образовательных "стандартов" РФ на территории оккупированной общины — заставляла местных педагогов работать на РФ и производила расчеты в российских рублях.

Также женщина организовывала и участвовала в пропагандистских мероприятиях и ездила на форум в РФ под названием "Мы вместе с Россией".

Когда Чернобаевку освободили от оккупантов, Турулева сбежала в Винницкую область, где поселилась и оформилась как вынужденная переселенка.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантке грозит до 12 лет заключения", — отметили в СБУ.

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