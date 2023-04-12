Россияне изнасиловали и убили известную коллаборантку из Горловки, – СМИ (фото)

По словам местных жителей, российские оккупанты издеваются даже над теми, кто их поддерживает, и таких случаев десятки.

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В оккупированной Горловке Донецкой области россияне убили "заместителя начальника управления образования администрации" Любовь Блонскую. Перед смертью коллаборантку изнасиловали, сообщает "24 канал" со ссылкой на слова местных жителей.

Журналисты пишут, что на оккупированных территориях представители РФ издеваются даже над теми, кто встал на их сторону. В публикации также говорится, что жители Головки заявили о десятках подобных случаев.

Убийство Любви Блонской вызвало более широкий резонанс, так как коллаборантка была довольно известной в городе. Сообщается, что оккупанты, убившие Блонскую, проживают в отеле "Изба", где ранее были слышны взрывы.

Любовь Блонская

Судя по сайту оккупационной администрации Горловки и местным Telegram-каналам, Любовь Блонская активно участвовала в пророссийской пропаганде на оккупированных территориях, в частности среди детей.

Напомним, что 2 апреля в Санкт-Петербурге погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. Причиной тому стал взрыв подаренной ему статуэтки. Инцидент произошел в заведении, принадлежащем основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Ранее, 30 января, в Telegram-канале "Ищи своих" также появилась информация об избиении оператора НТВ и изнасиловании российской пропагандистки "кадыровцами" в оккупированном Мелитополе. Обе жертвы получили редакционное задание от российского СМИ и прибыли в Украину, нарушив правила пересечения границы.

Еще мы писали, что по информации издания Shot от 12 января, российского чиновника из Якутии Савву Михайлова обвинили в изнасиловании 26-летнего мигранта из Северной Кореи. Потерпевший утверждал, что Михайлов заманил его в свой гостиничный номер.